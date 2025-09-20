Οι αντίπαλοι για τον τίτλο, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, δεν ξεκίνησαν καλά στις χθεσινές ελεύθερες δοκιμές και χτύπησαν στον τοίχο στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών για το Γκραν Πρι του Αζερμπαϊτζάν, κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο Λιούις Χάμιλτον και ηγήθηκε ενός εντυπωσιακού 1-2 της Ferrari.

Το δίδυμο της McLaren παλεύει σκληρά για το πρωτάθλημα, με τον Piastri να προηγείται του Norris με 31 βαθμούς, οκτώ γύρους πριν το τέλος.

Ο Νόρις ήταν ο πρώτος που ξεκόλλησε στην απαιτητική πίστα του Μπακού, χτυπώντας το πίσω αριστερό ελαστικό του στον τοίχο στην έξοδο της τέταρτης στροφής.

Μόλις έξι λεπτά αργότερα, ο Piastri χτύπησε τη McLaren του στον τοίχο στην έξοδο της τελευταίας στροφής και αναγκάστηκε επίσης να προσπαθήσει να επιστρέψει στα pit lane.