Δεν τους έφθανε η καταβαραθρωμένη εικόνα στη Ferrari, οι διπολικές συμπεριφορές του Χάμιλτον, που τη μια μέρα …πετάει και τη άλλη ζητάει να «φύγει» και η μέτρια εικόνα της στα γκραν πρι, τώρα η οικογένεια Ανιέλι έχει να χειριστεί και τις οικογενειακές, φορολογικές αμαρτίες της που της χρεώνουν στη …γιαγιά τους αλλά και ο πόλεμος που έχει ανοίξει με πρώην στελέχη της!

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ferrari, Τζον Ελκαν βρέθηκε να είναι πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες στην Ιταλία μετά τις δηλώσεις του πρώην προέδρου Λούκα Ντι Μοντετζέμολο, που εξαπέλυσε αυστηρή κριτική για την κακή εικόνα της Ferrari αυτή την περίοδο , τονίζοντας ότι την εποχή που διοικούσε την ομάδα είχε μόνο επιτυχίες.

«Αυτό που με στεναχωρεί σήμερα είναι να βλέπω μια Ferrari χωρίς ηγέτη», δήλωσε ο 78χρονος, Μοντετζέμολο, ο άνθρωπος που έχει απογειώσει την Scuderia με την επική εποχή που μεσουρανούσε στα γκραν πρι ο Σουμάχερ. «Δεν υπάρχει ηγεσία και, πάνω απ’ όλα, βλέπω ότι της λείπει μια ισχυρή και αποφασιστική ψυχή. Γίνονται δηλώσεις (από την οικογένεια Ανιέλι) που συχνά δημιουργούν πολύ υψηλές προσδοκίες. Αυτό είναι λάθος. Πρώτα πρέπει να έχουμε τα αποτελέσματα και μετά κάνουμε τις δηλώσεις» συμπλήρωσε ο Μοντετζέμολο.

Μέσα σε όλα αυτά, οι απόγονοι του Ανιέλι έχουν να χειριστούν και τις διαμάχες που έχουν για την κληρονομιά της γιαγιάς τους, την ώρα που ο 49χρονος Έλκαν και τα αδέλφια του Λάπο και Τζινέβρα κατέληξαν σε συμφωνία με το ιταλικό Υπουργείο Οικονομικών για έναν διακανονισμό ύψους 183 εκατομμυρίων ευρώ για να αποπληρώσουν τα χρωστούμενα τους! Συγκεκριμένα, οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι η οικογένεια Ανιέλι είχε παραποιήσει τη φορολογική κατοικία τους στην Ελβετία για να αποφύγουν τους ιταλικούς φόρους μετά τον θάνατό της γιαγιάς τους το 2019.

Και μέσα σε αυτή την αναμπουμπούλα η Ferrari πρέπει να σταματήσει την «έξοδο του Μεσολογγίου» στην ομάδα της αφού πολλά στελέχη της φεύγουν από την ιταλική ομάδα για να ενταχθούν στις νεοσύστατες ομάδες που θα τρέχουν από το 2026 και μετά. Ηδη η Scuderia Ferrari φαίνεται να χάνει δύο ηγετικά και κομβικά στελέχη της στον τομέα των κινητήρων, που πιθανόν να δέχθηκαν την προσέγγιση του Ματία Μπινότο για την Audi.

Η Audi ετοιμάζεται να μπει για πρώτη φορά στη Formula 1 το 2026, με δική της εργοστασιακή ομάδα και αποκλειστικά δική της υβριδική μονάδα ισχύος, η οποία εξελίσσεται στο νεότευκτο εργοστάσιό της στο Νόιμπουργκ της Γερμανίας.

Πάντως, ο Χάμιλτον αρχίζει να βλέπει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον του – παρά τα 41 του χρόνια – και να ποντάρει στο νέο του μονοθέσιο που θα του φέρει την ελπίδα για την κατάκτηση του όγδοου πρωταθλήματος ( αυτή ήταν και η αιτία που παρέμεινε στο άθλημα και μεταπήδησε στη Ferrari). O ίδιος ευελπιστεί ότι θα βρει τα πατήματα από τη νέα σεζόν και θα αφήσει στο χρονοντούλαπο την κακή εικόνα του που οφείλετε σε μεγάλο ποσοστό στο φετινό μονοθέσιο του που δεν του κάνει τα …χατίρια.

Πάντως, όλοι έχουν το βλέμμα τους στην ενδοοικογενειακή μάχη που έχει ξεσπάσει μέσα στη ΜcLaren και το δίδυμο Οσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις, που ο καθένας μάχεται για την κατάκτηση του φετινού τίτλου.

Ο Λάντο Νόρις έχει εκφραστεί αρκετές φορές για την κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να θυσιάσει τις αξίας της ζωής του αφήνοντας αιχμές για άλλους οδηγούς που έγιναν πρωταθλητές. «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να κερδίσω ένα πρωτάθλημα, αλλά το μόνο που δεν θα κάνω είναι να θυσιάσω τη ζωή μου όπως κάνουν κάποιοι άνθρωποι, όσον αφορά τις προσωπικές αξίες.»

Αύριο οι δέκα ομάδες θα τρέχουν στην πίστα του Μπακού. Πρόκειται για ένα σιρκουί πόλης (όπως στο Μονακό), το οποίο διαθέτει ένα μια ευθεία μήκους 2 χλμ. που δίνει τη δυνατότητα στους πιλότους να πηγαίνουν με τέρμα γκάζι.