Ένα drone που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι της Υεμένης χτύπησε την είσοδο ενός ξενοδοχείου στο Εϊλάτ το βράδυ της Πέμπτης, προκαλώντας ζημιές, χωρίς να υπάρχουν τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πλάνα κατέγραψαν τη στιγμή που το drone χτύπησε ένα ξενοδοχείο στην νοτιότερη πόλη του Ισραήλ.

Surveillance camera footage shows the moment an explosive drone struck a hotel in Israel’s southernmost city of Eilat. The strike caused damage but no injuries. The IDF said the drone was launched “from the east,” usually code for Yemen. The Houthis in Yemen have not yet taken… pic.twitter.com/lqPGOVB6ZU — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 18, 2025

Τις επόμενες ώρες από το πλήγμα, δύο ακόμη drones από την Υεμένη αναχαιτίστηκαν, και αργότερα το βράδυ, οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ, ο οποίος αν και ενεργοποίησε σειρήνες στο κέντρο της χώρας, καταρρίφθηκε από την ισραηλινή αεροπορική άμυνα.

«Οι αστυνομικοί έχουν ασφαλίσει την περιοχή και οι πυροτεχνουργοί της αστυνομίας εργάζονται για να προσδιορίσουν το αντικείμενο και να απομακρύνουν τα συντρίμμια», ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία.