Η Γερουσία επιβεβαίωσε 48 υποψηφίους του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε μία και μόνο ψηφοφορία την Πέμπτη, μετά την ενεργοποίηση της λεγόμενης «πυρηνικής επιλογής» από τη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία, προκαλώντας σημαντική αλλαγή στους κανόνες λειτουργίας του σώματος.

Με ψήφους 51 υπέρ και 47 κατά, η Γερουσία ενέκρινε ομαδικά υποψηφίους για θέσεις των πρεσβευτών. Ανάμεσά τους ήταν: Ο πρώην βουλευτής Μπράντον Γουίλιαμς (R-NY), ως υφυπουργός Πυρηνικής Ασφάλειας, Η πρώην τηλεπαρουσιάστρια του Fox News Κίμπερλι Γκίλφοιλ ως πρέσβειρα στην Ελλάδα. Η Καλλίστα Γκίνγκριτς, σύζυγος του πρώην προέδρου της Βουλής, ως πρέσβειρα στην Ελβετία και το Λιχτενστάιν.

Διαμαρτυρίες και προειδοποιήσεις από τους Δημοκρατικούς

Οι Δημοκρατικοί προσπάθησαν να μπλοκάρουν την αλλαγή του κανόνα, αλλά η μειονότητά τους (47 έδρες) δεν επέτρεψε κάτι τέτοιο. Ο ηγέτης της μειοψηφίας Τσακ Σούμερ (D-NY), επέκρινε δριμύτατα την απόφαση: «Αυτή είναι μια θλιβερή, λυπηρή μέρα για τη Γερουσία. Οι Ρεπουμπλικάνοι θα μετανιώσουν που έσπρωξαν τη Γερουσία ακόμη πιο κάτω σε αυτόν τον απαίσιο δρόμο.»

Ο Σούμερ και άλλοι Δημοκρατικοί ισχυρίστηκαν ότι οι επιλογές του Τραμπ ήταν ιστορικά ακατάλληλες και ότι δεν άξιζε τη δικομματική ανοχή που είχαν λάβει προκάτοχοί του.

Αλλαγή παραδείγματος στη Γερουσία

Ο ηγέτης της πλειοψηφίας, Τζον Θιούν (R-SD), υποστήριξε την αλλαγή ως αναγκαία λόγω της, όπως τη χαρακτήρισε, «δυσλειτουργίας» της Γερουσίας, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς για παρελκυστική τακτική ακόμα και σε υποψηφίους χαμηλού προφίλ.

Οι νέοι κανόνες επιτρέπουν πλέον στην πλειοψηφία να εγκρίνει μαζικά υποψηφίους χαμηλότερου επιπέδου του εκτελεστικού κλάδου, όπως υφυπουργούς και πρεσβευτές, μετά από μόλις δύο ώρες συζήτησης. Οι αλλαγές δεν ισχύουν για υπουργικές ή δικαστικές υποψηφιότητες.

Οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρούν το δικαίωμα να αποσύρουν υποψηφίους από ομαδικές ψηφοφορίες σε περίπτωση αντίρρησης από δικό τους γερουσιαστή — αλλά δεν σκοπεύουν να παραχωρήσουν την ίδια δυνατότητα στους Δημοκρατικούς.

Μείωση της δύναμης της μειοψηφίας

Η απόφαση αυτή έρχεται ως συνέχεια των αλλαγών της τελευταίας δεκαετίας, που περιορίζουν τη δύναμη της μειοψηφίας στη Γερουσία, ένα σώμα που ιστορικά επέτρεπε σε μεμονωμένους γερουσιαστές να ασκούν σημαντική επιρροή.

Με πληροφορίες από NBC News