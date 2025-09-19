Μόλις στα 31 του χρόνια, ο Σαμουέλ Ουμτιτί «κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά το παπούτσια, τρεις μήνες μετά την αποχώρησή του από τη Λιλ. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός θέλει να παραμείνει στο χώρο του ποδοσφαίρου, που τόσο πολύ αγαπά, αλλά από άλλο πόστο.

Ποιός είναι ο Σαμουέλ Ουμτιτί

Στην πρωτεύουσα του Καμερούν, τη Γιαουντέ, γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου του 1993 ο Σαμουέλ Ουμτιτί. Τα πρώτα ποδοσφαιρικά του «βήματα», τα έκανε στα τμήματα υποδομών της Λυών, τον Ιούλιο του 2009 σε ηλικία 16 ετών. Προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα του γαλλικού συλλόγου το 2012, όπου έμεινε στο «Στάδιο Groupama» για τέσσερα χρόνια.

Στις 14 Ιουλίου του 2016, η Μπαρτσελόνα ξόδεψε 25 εκατομμύρια ευρώ για να τον εντάξει στο δυναμικό της. Με τους «μπλαουγκράνα» αγωνίστηκε 133 φορές, σκόραρε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ. Υπήρξε βασικό στέλεχος στην άμυνα του ισπανικού συλλόγου για έξι χρόνια, μέχρι τον Αύγουστο του 2022, όταν και παραχωρήθηκε δανεικός στην ιταλική Λέτσε.

Επόμενος σταθμός στην καριέρα του ήταν η Λιλ, τον Ιούλιο του 2023, που απέκτησε τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό ως ελεύθερο. Αγωνίστηκε μόλις σε 13 αγώνες με την ομάδα, λόγω τραυματισμών, ενώ τον Φεβρουάριο του 2024 υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση στο δεξί του γόνατο. Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2025, σε ηλικία 31 ετών, πήρε την απόφαση να «βάλει τέλος» στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Οι τίτλοι μιας επιτυχημένης καριέρας

Στην καριέρα του πανηγύρισε αρκετούς τίτλους, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Το πρώτο τρόπαιο της συλλογής του ήρθε τη σεζόν 2011-12, όταν με τη Λυών κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας. Ακολούθησε το Σούπερ Καπ Γαλλίας τη σεζόν 2012-13, που αποτελεί και τον τελευταίο εγχώριο τίτλο του.

Τους περισσότερους τίτλους της καριέρας του, τους πανηγύρισε με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Την αγωνιστική περίοδο 2016-17, κατέκτησε το Copa del Rey, αλλά και το Σούπερ Καπ Ισπανίας. Ένα χρόνο αργότερα ήρθε το ντάμπλ με τους «μπλαουγκράνα», αφού πανηγύρισε την κατάκτηση της La Liga και το δεύτερο Copa del Rey της καριέρας του.

Την επόμενη σεζόν θα επαναλάβει την επιτυχία στο ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά αυτή τη φορά θα τη συνδυάσει με τη δεύτερη κατάκτηση του ισπανικού Σούπερ Καπ. Τέλος, την αγωνιστική περίοδο 2020-21, θα πανηγυρίσει το τρίτο Copa del Rey με την Μπαρτσελόνα.

Η Γαλλία και η «φουρνιά» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018

Ο Ουμτιτί έχει πραγματοποιήσει 47 συμμετοχές με τα τμήματα υποδομών της εθνικής Γαλλίας, σκοράροντας δύο γκολ. Με την Κ20 της Γαλλίας κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20 το 2013, που έλαβε χώρα στην Τουρκία, επικρατώντας στα πέναλτι της Ουρουγουάης.

Το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της χώρας του, το πραγματοποίησε στις 03 Ιουλίου του 2016. Έκτοτε αγωνίστηκε 31 φορές με τους «τρικολόρ», σκοράροντας τέσσερα τέρματα. Το σημαντικότερο από αυτά το πέτυχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, στον ημιτελικό με αντίπαλο το Βέλγιο, γκολ που έδωσε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό στη Γαλλία. Οι «τρικολόρ» κατέκτησαν το Μουντιάλ του 2018, με τον Ουμτιτί να αγωνίζεται βασικός σε έξι από τις επτά αναμετρήσεις της χώρας του.

Μετά το τέλος της καριέρας του, ο 31χρονος έγινε ο 5ος ποδοσφαιριστής του ρόστερ της Γαλλίας, που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση. Οι υπόλοιποι είναι ο Ραφαέλ Βαράν, ο Μπλεζ Ματουιντί, ο Αντίλ Ραμί και ο Στιβ Μανταντά.

Το μέλλον του Ουμτιτί στο ποδόσφαιρο

Ο Γάλλος παρά το γεγονός πως «κρέμασε» τα παπούτσια του, θέλει να παραμείνει στα γήπεδα, αλλά από άλλο πόστο. Έτσι, ανακοίνωσε πως θα ακολουθήσει την καριέρα του προπονητή, ενώ σύντομα θα δώσει εξετάσεις για να πάρει τα απαραίτητα διπλώματα από την UEFA.

«Είμαι παθιασμένος με το ποδόσφαιρο και θα συνεχίσω ν’ ασχολούμαι με τη μεγάλη μου αγάπη από άλλη θέση. Ξεκινώ τη διαδικασία για να γίνω τα επόμενα χρόνια προπονητής», δήλωσε για το μέλλον του ο Ουμτιτί.