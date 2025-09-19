Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:
Κι όμως οι Ελληνες την αγοράζουν σαν τρελοί
Μία χρυσή λίρα όσο ένας μισθός
• Στα €827 την πουλά η Τράπεζα της Ελλάδος
• Μόνο στο πρώτο εξάμηνο φέτος αγοράστηκαν 33.000 κομμάτια έναντι 24,5 εκατ. ευρώ
• Εκτός από αποταμίευση όμως λειτουργεί και ως επένδυση γιατί την ίδια ώρα πουλήθηκαν 52.000 κομμάτια αξίας 33 εκατ. ευρώ
• Σε ύψη – ρεκόρ η τιμή του χρυσού παγκοσμίως
• Πώς μπορείτε –αν θέλετε– να αγοράσετε ή να πουλήσετε
===========
Οταν αλλάζουμε πάροχο ρεύματος
Παγίδες στα ψιλά γράμματα
• Τα μυστικά που πρέπει να προσέχουμε στα συμβόλαια
• Τι είναι το δικαίωμα υπαναχώρησης
• Πότε «κλειδώνει» η συμφωνία του πελάτη με την εταιρεία
===========
Γκάλοπ Metron για το Mega
Αμετάβλητο το σκηνικό μετά τη ΔΕΘ
• Δεν ανατρέπονται οι συσχετισμοί
• Τι προβλέπει για κόμμα Τσίπρα
===========
Πολιτικό παρασκήνιο
Ηθελαν και Μητσοτάκη μάρτυρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πρώτη διπλωματική επαφή για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
===========
Απεργία, πορείες…
24ωρο χάος στη Γαλλία του Μακρόν
===========
Τζίμι Κίμελ
Ηχηρές απολύσεις στο όνομα του Κερκ
===========
Το απόγευμα
Απλήρωτοι γιατροί σταματούν τα χειρουργεία
===========
Αγορά τέχνης
Μήπως ήρθε η ώρα να σκάσει η φούσκα;
• Λουκέτα σε γκαλερί και χαμηλές πωλήσεις ανοίγουν τη συζήτηση στις ΗΠΑ
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Πώς τον σταμάτησε το αντιποδόσφαιρο
Μια άλλη προσέγγιση για το 0-0 του Ολυμπιακού με την Πάφο και οι καθυστερήσεις των Κυπρίων
Tσάμπιονς Λιγκ
Μοίρασαν γκολ Σίτι, Μπριζ, Μπαρτσελόνα, Αϊντραχτ και Σπόρτινγκ