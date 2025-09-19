Το Athens Tattoo Expo κλείνει 9 χρόνια και συνεχίζει να γράφει ιστορία. Για τρεις ημέρες, 17, 18 & 19 Οκτωβρίου, το Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι θα μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό hub δημιουργικότητας, ρυθμού και street κουλτούρας. Είναι το σημείο όπου tattoo, μουσική, urban art και lifestyle ενώνονται σε ένα φεστιβάλ που δεν μοιάζει με κανένα άλλο.

Athens Tattoo Expo – Beyond Ink

Το Athens Tattoo Expo δεν είναι απλώς μια έκθεση. Είναι η μεγαλύτερη συνάντηση του tattoo community στην Ελλάδα, ένας θεσμός που εδώ και εννέα χρόνια μεγαλώνει, εμπνέει και εξελίσσει την κουλτούρα του μελανιού. Περισσότεροι από 170 tattoo artists από όλη τη χώρα θα βρίσκονται στο Γκάζι, φέρνοντας μαζί τους σχέδια, τεχνικές και στυλ που αποτυπώνουν την ποικιλία και τον δυναμισμό της σύγχρονης δερματοστιξίας. Από παραδοσιακά μοτίβα και tribal έως hyperrealism, fine line και experimental tattoo, το φεστιβάλ είναι το μέρος για να δεις από κοντά ό,τι πιο φρέσκο και συναρπαστικό κυκλοφορεί στην ελληνική – και όχι μόνο – σκηνή.

Όσοι αγαπούν το tattoo θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τους δημιουργούς τους, να δουν live sessions και να ανακαλύψουν ιδέες για το επόμενο σχέδιο που θα γράψει τη δική τους προσωπική ιστορία στο δέρμα. Για τους ίδιους τους καλλιτέχνες, το Athens Tattoo Expo είναι η μεγάλη σκηνή για να παρουσιάσουν το ταλέντο τους, να ανταλλάξουν ιδέες και να συνδεθούν με το κοινό τους.