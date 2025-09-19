Η εμπειρία
Το φεστιβάλ είναι φτιαγμένο για να ζήσει κάποιος κάτι παραπάνω από μια επίσκεψη. Είναι μια εμπειρία με ρυθμό και ενέργεια, που συνδυάζει όλα τα στοιχεία της street κουλτούρας.
– Tattoo Contests: διαγωνισμοί που αναδεικνύουν τα πιο εντυπωσιακά έργα, με βραβεία και αναγνώριση.
– Live DJ sets & Bands: μουσικές που δίνουν τον παλμό και σε κάνουν να νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο πιο ζωντανό σημείο της πόλης.
– Art Exhibitions, Graffiti & Street Shows: η urban αισθητική σε πλήρη δράση.
– Acrobatics & Body Painting: θεαματικά acts που απογειώνουν την αδρεναλίνη.
– Game Rooms & Interactive Zones: για να μοιραστείς στιγμές με φίλους και να βουτήξεις στην εμπειρία χωρίς περιορισμούς.
Το Athens Tattoo Expo είναι ένα φεστιβάλ που ξεπερνά τα στενά όρια ενός event: είναι μια εμπειρία που γράφεται στο δέρμα και στη μνήμη.Tattoo με σκοπό
Από την πρώτη κιόλας χρονιά, το Athens Tattoo Expo δείχνει έμπρακτα την κοινωνική του ευαισθησία, στηρίζοντας το έργο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Μέσα από την ενέργεια Star Your Body, οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν ένα tattoo εμπνευσμένο από το «Αστέρι της Ευχής» και να γνωρίζουν ότι το 100% του αντιτίμου προσφέρεται στον οργανισμό. Ένα μικρό tattoo μπορεί έτσι να σημαίνει πολλά: χαμόγελα, όνειρα και την εκπλήρωση της ευχής ενός παιδιού που το χρειάζεται. Μέχρι σήμερα οι καλλιτέχνες μας έχουν ζωγραφίσει περισσότερα από 7.000 αστεράκια και συνεχίζουμε!