Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή (19/9) στη Σητεία, όταν ηλικιωμένη έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες σε υπόγεια δεξαμενή.

Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι στη διάρκεια επιχείρησης ανέσυραν το σώμα της ηλικιωμένης από τη δεξαμενή και την παρέδωσαν στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ.