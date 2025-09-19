Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη είναι εκπρόσωπος του ελληνικού τμήματος του Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι, ο οποίος ελέγχεται αναφορικά με τη διαχείριση κονδυλίων που δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς που είχαν εγκριθεί από ευρωπαϊκούς φορείς.

Το αδίκημα για το οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη αφορά το κακούργημα της απιστίας, ενώ είχε προηγηθεί η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που είχε ξεκινήσει στα μέσα του 2023, μετά την διαβίβαση στην Εισαγγελία πορίσματος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει τότε γνωστά, οι αρμόδιοι ελεγκτές της Αρχής είχαν εντοπίσει ενδείξεις σχετικά με μη ορθή διαχείριση των κονδυλίων. Για την υπόθεση εκδόθηκε από την Αρχή, διαταγή δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων του ελεγχόμενου προσώπου.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος από την πρώτη στιγμή είχε αρνηθεί όσα του καταλογίζονται, αναφερόμενος σε «εκστρατεία σπίλωσής του». Σε δήλωση του είπε πως «οι φερόμενες χρηματοδοτήσεις για την υποστήριξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων που δήθεν διατίθενται για άλλους σκοπούς είναι ανύπαρκτες. Το μοναδικό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα αφορά την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και είναι αναρτημένο από τη χρηματοδότρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης ανατέθηκε σε τακτικό ανακριτή.