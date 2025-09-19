Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στη Νύβριτο του Δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε γεωργική έκταση.

Η πυρκαγιά, που έγινε γρήγορα αντιληπτή λόγω της έντονης καπνιάς, κινητοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβεστικά οχήματα με 30 πυροσβέστες από διάφορες υπηρεσίες του νομού Ηρακλείου, τρεις ομάδες ΕΜΟΔΕ και εναέρια μέσα, που δίνουν μάχη ώστε να περιοριστεί η φωτιά και να αποτραπεί η επέκτασή της σε μεγαλύτερη αγροτική ή δασική περιοχή.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από εκτεταμένες καλλιέργειες, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους, καθώς τυχόν εξάπλωση της φωτιάς θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές ζημιές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένα σπίτια, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή.

Η αιτία που προκάλεσε την πυρκαγιά παραμένει άγνωστη και αναμένεται να διερευνηθεί από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.