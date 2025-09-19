Φάρσα αποδείχθηκε το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα που αναστάτωσε το εμπορικό κέντρο River West στη λεωφόρο Κηφισού. Κατά τη διάρκεια εξονυχιστικής έρευνας από το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ, δεν εντοπίστηκε κανένα ύποπτο αντικείμενο ή εκρηκτικός μηχανισμός.

Προληπτική εκκένωση του εμπορικού κέντρου

Το περιστατικό συνέβη όταν στις 14:26 άγνωστος επικοινώνησε με το 100 και ανέφερε πως έχει τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό στον χώρο. Σημειώνεται ότι ο καλών δεν έδωσε κανένα χρονικό περιθώριο, οδηγώντας την Αστυνομία στην άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών και στην προληπτική εκκένωση του εμπορικού κέντρου, προστατεύοντας επισκέπτες και εργαζόμενους.

Αφού ολοκληρώθηκε ο ενδελεχής έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι το τηλεφώνημα ήταν «φάρσα», οι αρχές επέτρεψαν στους παριστάμενους να επιστρέψουν με ασφάλεια στους χώρους του River West.