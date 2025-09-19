Ένας εφοριακός υπάλληλος συνελήφθη σε περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας κατηγορούμενος για χρηματισμό, καθώς φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» 1.500 ευρώ από πολίτη, προκειμένου να μην του βεβαιώσει πρόστιμο για φορολογική παράβαση.

Η καταγγελία έγινε από τον ίδιο τον πολίτη στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του εφοριακού μέσω οργανωμένης παγίδευσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο υπάλληλος βρέθηκε με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, στοιχείο που ενισχύει την κατηγορία.

Σε βάρος το επίορκου υπαλλήλου συντάσσεται δικογραφία και αύριο Σάββατο αναμένεται να οδηγεί στη Δικαιοσύνη.