Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες του καταγγελλόμενου βιασμού ενός 5χρονου αγοριού και όσων ακολούθησαν πριν από περίπου ένα χρόνο σε νηπιαγωγείο στην Αλεξανδρούπολη, υπόθεση που βρίσκεται στα δικαστήρια.

Όπως έγινε γνωστό, με βάση την καταγγελία του πατέρα του παιδιού, ο ανήλικος φέρεται να κακοποιήθηκε από δύο συνομήλικους συμμαθητές του. Όταν επέστρεψε στο σπίτι του, παραπονέθηκε πως ένιωθε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα οι γονείς του να τον πάνε στον γιατρό. Μετά την εξέταση, γιατροί και ιατροδικαστές φέρεται να είπαν πως βρήκαν ίχνη που παραπέμπουν σε βιασμό.

Η είδηση προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Μετά την καταγγελία του πατέρα, συνελήφθησαν οι γονείς των δύο παιδιών και μαζί τους δύο νηπιαγωγοί. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, είναι για τις μεν δύο νηπιαγωγούς παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ για τους τέσσερις γονείς παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

«Άμα σου πω αυτό που έγινε θα συνεχίσεις να με αγαπάς;»

Ο πατέρας του 5χρονου φιλοξενήθηκε μαζί με τη δικηγόρο του, Ανθούλα Ανάσογλου, από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». «Το παιδάκι μιλάει από την αρχή για ένα συγκεκριμένο πράγμα, αυτό πιστοποιείται. Όλα βέβαια αποδεικνύονται στο δικαστήριο, δεν προκαταλαμβάνω καμία απόφαση, αλλά αυτό πιστοποιείται και από τον γιατρό που το εξέτασε. Το παιδί καταγγέλλει, ότι αυτό συνέβη μέσα στο σχολείο», λέει αρχικά η δικηγόρος του πατέρα σχετικά με το νομικό πλαίσιο. Στη συνέχεια, η κ. Ανάσογλου αποκάλυψε, ότι η δίκη αναβλήθηκε για τον Δεκέμβρη για δύο λόγους, αρχικά γιατί υπήρχε αποχή των δικηγόρων, αλλά και γιατί αποφασίστηκε να γίνει πρώτα κοινωνική έρευνα.

Ο πατέρας του 5χρονου μιλώντας αμέσως μετά, αναφέρθηκε στο πώς είναι το παιδί του σήμερα: «Τώρα λίγο καλύτερα είναι, πάει σχολείο. Οι συμμαθητές που λέει το παιδί ότι του δημιούργησαν όλα αυτά τα ζητήματα, το βίασαν, το παρενόχλησαν κτλ. Μόλις έγινε το συμβάν, εγώ πήρα το παιδί από το νηπιαγωγείο. Πήγαμε σε άλλο νηπιαγωγείο. Στην ίδια γειτονιά όμως είναι, τα βλέπει αυτά τα παιδιά».

Σε άλλο σημείο της εξομολόγησής του, τα λόγια του πατέρα του 5χρονου σοκάρουν, καθώς περιγράφει πως το παιδί άνοιξε την καρδιά του στους γονείς. «Εγώ ήμουν στη δουλειά, η γυναίκα μου πήρε το παιδί από το νηπιαγωγείο, ήρθαν σπίτι. Το παιδί πήγε να κοιμηθεί, ούτε έφαγε, ούτε τίποτα. Πήγε να κοιμηθεί, σηκώθηκε 7 η ώρα. Της ζήτησε να πάει τουαλέτα, βγήκε μετά από λίγο και τις είπε ότι δεν μπορούσε να κάνει αυτό που ήθελε. “Άμα σου πω αυτό που έγινε θα συνεχίσεις να με αγαπάς;”, τη ρώτησε και της αφηγήθηκε τα πάντα».

Υπενθυμίζεται, ότι είναι σε ισχύ ασφαλιστικά μέτρα εναντίον των γονιών των παιδιών που βίασαν τον 5χρονο, σύμφωνα με τα οποία απαγορεύεται να τον πλησιάσουν στα 200 μέτρα. Η δίκη συνεχίζεται στις 18 Δεκεμβρίου.