Το Hong Guang MINI EV της Wuling, μάρκας που ανήκει στον όμιλο General Motors, ανακοινώθηκε ως μια εξαιρετικά προσιτή επιλογή ηλεκτρικού οχήματος με κόστος γύρω στα €3.500.

Η παρουσία του τέτοιου μοντέλου στην αγορά αποτελεί πρόκληση για τα δεδομένα τιμής στα EVs, ιδίως αφού συνδυάζει βασικά ηλεκτρικά στοιχεία, αξιοπρεπή αυτονομία (ανάλογη της τιμής) και απλό αλλά λειτουργικό εξοπλισμό.

Η στρατηγική της Wuling είναι εμφανής: να καταστεί πιο προσιτή η ηλεκτροκίνηση, ιδίως σε αγορές όπου το κόστος είναι βασικό κριτήριο. Παρότι δεν αφορά μεγάλες μάρκες της Ευρώπης, τέτοια μοντέλα μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη διάδοση της ηλεκτρικής αυτοκίνησης, δημιουργώντας πίεση προς τα πάνω — τόσο ως προς την τιμή όσο και την απόδοση — στις «παραδοσιακές» εταιρείες.