Δύο νέα, πολυτελή ηλεκτρικά μοντέλα με μεγάλη αυτονομία και κορυφαίες ταχύτητες φόρτισης, παρουσίασε η MG, αναβαθμίζοντας τη θέση της στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Το νέο IM5 αποτελεί μοντέλο της IM Motors, η οποία είναι μια premium μάρκα ηλεκτρικών αυτοκινήτων που ανήκει στην κινεζική μητρική εταιρεία της MG, SAIC Motor.

Τα IM5 και IM6 θα είναι διαθέσιμα με μπαταρία 100 kWh η οποία θα συνδυάζεται με έναν (Long Range) ή δύο ηλεκτροκινητήρες (Performance) με την ισχύ στη δεύτερη περίπτωση να φτάνει τους 755 ίππους. Το IM5 θα υπάρχει και σε μικρότερη έκδοση 75 kWh.

Οι πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές του νέου MG IM5 δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά σε άλλες αγορές το IM5 με έναν κινητήρα και την μπαταρία 100kWh αποδίδει περίπου 400 άλογα και 500 Nm ροπής, ενώ το τετρακίνητο Performance ανεβάζει την ιπποδύναμη κοντά στα 770 ίππους. Το 0-100 χλμ/ώρα επιτυγχάνεται σε μόλις 3,2 δευτερόλεπτα για το τετρακίνητο MG IM5.

Σημειώνεται ακόμα ότι το MG IM5 Long Range, με μπαταρία χωρητικότητας 100 kWh (θα προσφέρεται και με μπαταρία 75 kWh) υπόσχεται αυτονομία έως και 655 χλμ., ενώ χάρη στην αρχιτεκτονική 800V μπορεί να φορτίσει από 10-80% εντός μόλις 17 λεπτών. Το πισωκίνητο IM6 παράγει 296 ίππους και στην ισχυρότερη (Performance) τετρακίνητη εκδοχή του, με ζεύγος ηλεκτροκινητήρων 777 ίππους.