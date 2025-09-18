Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε χθες, Τετάρτη, σε μια νέα ειρωνική τοποθέτηση, χαρακτηρίζοντας το κίνημα Antifa ως «τρομοκρατική οργάνωση». Παρά το γεγονός ότι ο όρος Antifa χρησιμοποιείται γενικόλογα για να περιγράψει κινήματα της άκρας αριστεράς με αυτοπροσδιορισμό αντιφασιστικό, ο Τραμπ συνέδεσε ευθέως το κίνημα αυτό με ακρότητες και βία, μόλις μία εβδομάδα μετά τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανακοίνωσε: «Με ικανοποίηση ενημερώνω τους πολλούς μας πατριώτες στις ΗΠΑ ότι χαρακτηρίζω το ‘Antifa’, άρρωστη, επικίνδυνη καταστροφή της ριζοσπαστικής αριστεράς, τρομοκρατική οργάνωση», επιλέγοντας να τονίσει με κεφαλαία γράμματα τις φράσεις-κλειδιά, όπως συνηθίζει όσον αφορά τις δηλώσεις του στα κοινωνικά δίκτυα.