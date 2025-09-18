Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον γαλλικό σταθμό LCI, ο Πολωνός Πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι εξέφρασε τη στήριξή του για τη στάθμευση πυρηνικών όπλων από συμμαχικές χώρες, πιθανότατα από τις ΗΠΑ ή τη Γαλλία, στο πολωνικό έδαφος.

«Ίσως είναι νωρίς να το συζητάμε. Αλλά αν με ρωτήσετε αν η Πολωνία θα πρέπει να συμμετάσχει στην πυρηνική κοινή χρήση, φυσικά θα πω ναι», δήλωσε ο Ναβρότσκι.

Πρόσθεσε επίσης ότι η Πολωνία θα πρέπει να αναπτύξει δικές της πυρηνικές δυνατότητες, όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας και της πολιτικής χρήσης, αλλά και στον στρατιωτικό τομέα.