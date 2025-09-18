Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον γαλλικό σταθμό LCI, ο Πολωνός Πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι εξέφρασε τη στήριξή του για τη στάθμευση πυρηνικών όπλων από συμμαχικές χώρες, πιθανότατα από τις ΗΠΑ ή τη Γαλλία, στο πολωνικό έδαφος.
«Ίσως είναι νωρίς να το συζητάμε. Αλλά αν με ρωτήσετε αν η Πολωνία θα πρέπει να συμμετάσχει στην πυρηνική κοινή χρήση, φυσικά θα πω ναι», δήλωσε ο Ναβρότσκι.
Πρόσθεσε επίσης ότι η Πολωνία θα πρέπει να αναπτύξει δικές της πυρηνικές δυνατότητες, όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας και της πολιτικής χρήσης, αλλά και στον στρατιωτικό τομέα.
Polish President Says Country Ready to Host Nuclear Weapons
In an interview with French broadcaster LCI, Polish President Karol Nawrocki said he wants nuclear weapons from an allied nation stationed on Polish territory — likely from the US or France.
“Perhaps it’s too early to… pic.twitter.com/cUA4Q1HIKg
— NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2025