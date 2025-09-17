Η Jetour, η μάρκα SUV του ομίλου Chery, ανακοινώνει το πρώτο της ευρωπαϊκό βήμα και επιλέγει την Πολωνία ως πύλη εισόδου. Από τον Νοέμβριο, τα X70 Plus, Dashing και T2 θα βγουν στις αντιπροσωπείες μέσω τοπικού διανομέα, με σχέδιο δημιουργίας 30 σημείων πώλησης μέχρι τα μέσα του 2026. Η επιλογή της Πολωνίας δεν είναι τυχαία: η αγορά αυτοκινήτου κατέγραψε αύξηση 5,8% στο οκτάμηνο Ιαν–Αυγ 2025, δείχνοντας δυναμική που οι Κινέζοι κατασκευαστές θέλουν να εκμεταλλευτούν.

Επιπλέον, το αρχικό μείγμα μοντέλων είναι θερμικό, κάτι που σημαίνει ότι η Jetour αποφεύγει τα επιπλέον δασμολογικά «αγκάθια» που έχει επιβάλει η ΕΕ σε αμιγώς ηλεκτρικά κινεζικά αυτοκίνητα. Για τον Ευρωπαίο αγοραστή, η κίνηση μεταφράζεται σε περισσότερες επιλογές στην κατηγορία των προσιτών, καλοεξοπλισμένων SUV με εμφάνιση που «μιλάει» σε οικογένειες και σε όσους θέλουν value for money.

Για τον ανταγωνισμό, ειδικά σε κεντρική και ανατολική Ευρώπη, η Jetour μπορεί να πιέσει τιμές και εξοπλισμούς. Το επόμενο ερώτημα είναι αν η μάρκα θα επιχειρήσει και τοπική παραγωγή σε δεύτερο χρόνο — σενάριο που έχει τεθεί δημοσίως ως ενδεχόμενο, αν το ευρωπαϊκό πλάνο «βγει».