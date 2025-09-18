Συναγερμός σήμανε σήμερα στις ισραηλινές αρχές, καθώς ο στρατός ανακοίνωσε πως σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο πέρασμα Άλενμπι, το οποίο συνδέει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με την Ιορδανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση, με τις συνθήκες που οδήγησαν στην ένταση να παραμένουν ασαφείς.

Όπως γνωστοποίησε η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων, δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Παράλληλα, αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης σημειώνουν ότι οι δύο φερόμενοι ως δράστες έπεσαν νεκροί έπειτα από την ανταλλαγή πυρών.

Η στρατηγική σημασία της Γέφυρας Άλενμπι

Η Γέφυρα Άλενμπι δεν αποτελεί μόνο πύλη εισόδου και εξόδου για επιβάτες από και προς την Ιορδανία, αλλά είναι και ένα κομβικό εμπορικό πέρασμα ανάμεσα στις δύο χώρες. Η ομαλή λειτουργία του διαδρόμου αυτού θεωρείται κρίσιμη για τις εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές ολόκληρης της περιοχής.

Ιστορικό περιστατικών στην περιοχή

Δεν είναι η πρώτη φορά που το πέρασμα Άλενμπι γίνεται σημείο έντασης. Τον Σεπτέμβριο του 2024, ένας ένοπλος που προερχόταν από την Ιορδανία «σκότωσε τρεις Ισραηλινούς» στο σημείο, πριν εξουδετερωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας. Η συγκεκριμένη επίθεση είχε ως συνέπεια το κλείσιμο του μεθοριακού σταθμού για δύο ημέρες, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια της περιοχής.