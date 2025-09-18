Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, δήλωσε ότι η Λωρίδα της Γάζας θα μπορούσε να αποτελέσει «ακίνητη περιουσία» και ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον διαχωρισμό του εδάφους μετά τον πόλεμο – μια ιδέα που είχε προηγουμένως καταδικαστεί διεθνώς.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Τελ Αβίβ, είπε ότι «ένα επιχειρηματικό σχέδιο βρίσκεται στο τραπέζι του Προέδρου Τραμπ».

«Έχουμε ολοκληρώσει τη φάση της κατεδάφισης… Τώρα πρέπει να χτίσουμε», είπε. Τον Φεβρουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε σχέδια για να αναλάβουν οι ΗΠΑ «μια μακροπρόθεσμη θέση ιδιοκτησίας» στη Γάζα, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής». Η ιδέα θα περιελάμβανε τον αναγκαστικό εκτοπισμό Παλαιστινίων στην περιοχή και θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν δηλώσει ότι αυτό θα περιλαμβάνει «εθελοντική» μετανάστευση. Το BBC επικοινώνησε με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ για σχόλια σχετικά με τις δηλώσεις του Σμότριτς.

Το σχέδιο του Τραμπ – το οποίο απορρίφθηκε κατηγορηματικά από τους Παλαιστίνιους, τα αραβικά κράτη και την ευρύτερη διεθνή κοινότητα – αργότερα φάνηκε να έχει απορριφθεί από τον Λευκό Οίκο, με τον Τραμπ να το περιγράφει τον Ιούλιο ως «μια ιδέα που αγκαλιάστηκε πραγματικά από πολλούς ανθρώπους, αλλά και σε μερικούς δεν άρεσε». Ωστόσο, η Washington Post ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι μια εκδοχή της ιδέας ήταν ξανά υπό συζήτηση και θα περιελάμβανε τη μετατροπή της Γάζας σε κηδεμονία που θα διοικείται από τις ΗΠΑ για τουλάχιστον μια δεκαετία, ενώ θα εξελιχθεί σε τουριστικό θέρετρο και κόμβο υψηλής τεχνολογίας.

Η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία περιλαμβάνει μαζικές αεροπορικές επιδρομές και κατεδαφίσεις κτιρίων, έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στην περιοχή. Τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) εκτιμούν ότι το 92% των οικιστικών μονάδων έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί, το 91% των σχολείων θα απαιτήσει πλήρη ανακατασκευή ή σημαντική αποκατάσταση για να λειτουργήσει ξανά πλήρως και το 86% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων έχει υποστεί ζημιές. Ο ΟΗΕ εκτίμησε τον Φεβρουάριο ότι η ανακατασκευή της περιοχής θα κοστίσει 53,2 δισεκατομμύρια δολάρια (46,1 δισεκατομμύρια λίρες) τα επόμενα 10 χρόνια.

«Πληρώσαμε πολλά χρήματα για αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Σμότριτς. «Έτσι, πρέπει να μοιράσουμε το ποσοστό που θα κερδίσουμε από την εμπορία γης αργότερα». Ο Σμότριτς, ηγέτης του Θρησκευτικού Σιωνιστικού κόμματος του Ισραήλ, είναι ένας υπερεθνικιστής που έχει υποστεί κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες για επανειλημμένες υποκινήσεις βίας κατά των Παλαιστινίων. Έχει τον έλεγχο του πολεοδομικού σχεδιασμού στη Δυτική Όχθη και έχει επανειλημμένα προωθήσει επεκτατικές πολιτικές.

Στα τέλη Αυγούστου, παρουσίασε μια πρόταση για την προσάρτηση περίπου των τεσσάρων πέμπτων της περιοχής. Είπε ότι το σχέδιο θα περιλαμβάνει την «εφαρμογή της ισραηλινής κυριαρχίας» σε περίπου 82% της Δυτικής Όχθης, προσθέτοντας ότι αυτό συνάδει με την αρχή της «μέγιστης γης με ελάχιστους Άραβες».

Το Ισραήλ έχει κατασκευάσει περίπου 160 οικισμούς που στεγάζουν 700.000 Εβραίους από τότε που κατέλαβε τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ – γη που οι Παλαιστίνιοι θέλουν, μαζί με τη Γάζα, για ένα μελλοντικό κράτος που επιθυμούν – κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή το 1967. Υπολογίζεται ότι 3,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν δίπλα τους. Οι οικισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.

Το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμό του στη Γάζα σε απάντηση στην επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 άλλοι κρατήθηκαν όμηροι. Τουλάχιστον 65.062 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις από τότε, σχεδόν οι μισοί από αυτούς γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Αυτή την εβδομάδα, μια εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ είχε διαπράξει γενοκτονία εναντίον Παλαιστινίων στη Γάζα – έναν ισχυρισμό που η ισραηλινή κυβέρνηση αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Πηγή: BBC