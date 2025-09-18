Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 32χρονος ο οποίος κατηγορείται για τις υποθέσεις των εμπρησμών στον Υμηττό.

Ο κατηγορούμενος έδωσε σύντομη απολογία του ενώπιον του ανακριτή παρουσία διερμηνέα, αλλά χωρίς να συνοδεύεται από δικηγόρο.

Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει χωρίς να πει κάτι παραπάνω. Είπε κατά πληροφορίες επίσης ότι έχει ακουστά τον ISiS.

Νωρίτερα από το Αυτόφωρο είχε αναβληθεί η δίκη του για τις υποθέσεις των επιθέσεων σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω.

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 23 Σεπτεμβρίου προκειμένου να κληθούν τα θύματα μετά από αίτημα του κατηγορούμενου.

Γνωστός στις Αρχές ο 32χρονος

Στις αρχές του μήνα οι κάμερες τον εντόπισαν να βάζει φωτιά στο δάσος του Υμηττού και προχθές το μεσημέρι να τρομοκρατεί μία 17χρονη μαθήτρια που επέστρεφε σπίτι της.

Το ίδιο μεσημέρι είχαν προηγηθεί άλλες δύο επιθέσεις του 32χρονου Παλαιστινίου, που όπως διαπιστώθηκε μετά τη σύλληψή του, διέμενε νόμιμα στη χώρα καθώς του είχε χορηγηθεί άσυλο.

Το Live News ανοίγει τον φάκελο του 32χρονου που είχε απασχολήσει την Αστυνομία και τον περασμένο Μάιο για μία αιματηρή επίθεση με μαχαίρι. Στενοί συγγενείς των θυμάτων του εμφανίζονται φοβισμένοι και ταυτόχρονα οργισμένοι από τις αποκαλύψεις.

Πρώτο θύμα του 32χρονου, προχθές το μεσημέρι, ένα 14χρονο κορίτσι. Ο πατέρας της ανήλικης περιγράφει στο MEGA τα όσα έζησε η κόρη του.

«Το παιδί περπατούσε γύρω στις 13:00, 200 μέτρα από το σπίτι του και δέχτηκε επίθεση, το πλησίασε από πίσω, το έπιασε από τη μέση, πέρασε από το στήθος του παιδιού και μετά έπιασε τον λαιμό του και επειδή αντέδρασε το παιδί, το έριξε στο πεζοδρόμιο και το έφτυσε στο πρόσωπο».

Η ανήλικη έχει αιφνιδιαστεί και προσπαθεί να αποφύγει τα χειρότερα. Στο σημείο της επίθεσης επικρατεί αναστάτωση.

«Την έριξε κάτω στο πεζοδρόμιο και επειδή φώναξε το παιδί ‘βοήθεια’ βγήκαν κάποιοι γείτονες, κάποιες κυρίες, και βάλανε τις φωνές και εκεί έφυγε. Δεν έφυγε ούτε τρομαγμένος ούτε… έφυγε ατάραχος. Ό,τι έκανε, το έκανε με πλήρη συνείδηση».

Ο 32χρονος συνέχισε να τραβάει την ανήλικη παρά την κινητοποίηση ορισμένων. Έδειχνε αποφασισμένος να ολοκληρώσει αυτό που είχε στο μυαλό του.

«Εγώ τον είδα στην Ασφάλεια γιατί τον είδα δίπλα μου. Είδα όμως έναν άνθρωπο που ήταν ατάραχος, σαν να μην τρέχει κάτι. Αυτός μόνο στο δικό μου το παιδί είχε την επαφή με το σάλιο, εγώ ζήτησα από την Ασφάλεια να γίνουν εξετάσεις σε αυτόν και από ό,τι μου είπαν, τα διαδικαστικά είναι λίγο περίεργα για να γίνουν εξετάσεις σε αυτόν και αυτό το πράγμα με έχει θυμώσει. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι, αλλά η ψυχολογία αυτού του παιδιού;», σημειώνει ο πατέρας της 14χρονης

Μετά την επίθεση, η 14χρονη επέστρεψε σπίτι της σε κατάσταση σοκ, όπως λέει ο πατέρα της.

«Δεν είναι προκλητικό ούτε το ντύσιμό του ούτε και τα λοιπά, δηλαδή στρατιωτικό ρουχισμό φορούσε. Μου λέει ‘μπαμπά φταίω; Έκανα κάτι;’, ‘όχι’ της λέω, ‘παιδάκι μου αλίμονο, εσύ πήγαινες να πάρεις το γλυκό σου’. Ο άνθρωπος είχε ιστορικό, είχε και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αυτός ο άνθρωπος είχε αυτό το ιστορικό και το αξιοπερίεργο είναι ότι εφόσον έχουμε έναν τέτοιον άνθρωπο, ποιος εισαγγελέας τον αφήνει να κυκλοφορεί ελεύθερος;».

Επόμενο θύμα του, μετά την 14χρονη, ήταν μία 58χρονη γυναίκα την οποία αγκάλιασε αιφνιδιαστικά από πίσω. Αμέσως μετά καταγράφηκε να τρομοκρατεί την 17χρονη, στην πυλωτή του σπιτιού της.

Το προφίλ του 32χρονου

Ο νεαρός κατηγορούμενος έφτασε παράνομα στην Κω τον Μάιο του 2024. Δήλωσε πρόσφυγας πολέμου και του χορηγήθηκε άδεια παραμονής. Έναν χρόνο μετά, τον περασμένο Μάιο, συλλαμβάνεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με μαχαίρι αλλά δεν καταλήγει στη φυλακή.

Διαπιστώθηκε ότι πριν από λίγες μέρες, ήταν εκείνος που έβαλε φωτιά στο δάσος του Υμηττού, στο ύψος του Καρέα. Η προχθεσινή του σύλληψη και η διασταύρωση εικόνων και πληροφοριών, έδειξαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, πως ο 32χρονος είχε γίνει εμπρηστής και τον περασμένο Ιούνιο, σε φωτιές που δεν είχαν πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δηλώνει τώρα πως θα επανεξετάσει την άδεια που χορήγησε στον 32χρονο.

«Η υπηρεσία Ασύλου θα προβεί σε όλες τις ενέργειες για την επανεξέταση του καθεστώτος ασύλου που έχει λάβει ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση και για εμπρησμό. Ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας που παρέχει το άσυλο. Η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου».

Για ακόμα μία μέρα, τις αποκαλύψεις πλαισιώνουν μία σειρά από εικόνες ντοκουμέντα που ξετυλίγουν την άρρωστη δράση του 32χρονου κατηγορούμενου. Τα θύματά του, παραμένουν σε σοκ.