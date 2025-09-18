Σε εξέλιξη βρίσκεται ο κύκλος των δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων που συνδιοργανώνουν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τη συμβολή διακεκριμένων εισηγητών από τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό χώρο.

Το ένατο κατά σειρά διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Εκπαίδευση σε soft skills, οι απαραίτητες δεξιότητες που κάνουν τη διαφορά!», θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, με εισηγητή τον δρ. Κωνσταντίνο Καμινάκη.

Σημεία εστίασης του σεμιναρίου στα soft skills

Το σεμινάριο επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες:

Τη σημασία και τη συμβολή των soft skills στην επαγγελματική εξέλιξη

στην επαγγελματική εξέλιξη Τις κύριες κατηγορίες και τα είδη των soft skills

Την εκπαίδευση και ανάπτυξη των θεμελιωδών αυτών δεξιοτήτων

Δρα Κωνσταντίνος Καμινάκης: Ο εισηγητής του σεμιναρίου

Ο Κωνσταντίνος Καμινάκης διαθέτει εκτεταμένη ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία στον χώρο του μάρκετινγκ και της εκπαίδευσης. Είναι διδάκτωρ (Ph.D) στο Μάρκετινγκ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ έχει ολοκληρώσει προπτυχιακές σπουδές στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική και μεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc) στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία στο ίδιο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Αυτή την περίοδο είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ. Έχει διδάξει, μεταξύ άλλων, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα ΕΚΠΑ και ΕΑΠ, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, προσφέροντας μαθήματα που αφορούν την έρευνα και το ποσοτικό μάρκετινγκ, το μάρκετινγκ υπηρεσιών και το digital marketing.

Παράλληλα, ο δρ. Καμινάκης έχει διακριθεί ως επιστημονικός συνεργάτης πανεπιστημίων και εκπαιδευτής στελεχών επιχειρήσεων, ενώ διαθέτει και σημαντική εμπειρία από τον ιδιωτικό τομέα.