Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στη διπλωματική σκακιέρα της Μέσης Ανατολής, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Axios, η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει καταθέσει εδώ και αρκετούς μήνες πρόταση για τη σύναψη διμερούς συμφωνίας ασφαλείας προς τη de facto κυβέρνηση της Συρίας.

Η υπόθεση έρχεται σήμερα στο προσκήνιο, αφού αναμένεται να τεθεί υπό συζήτηση σε επίπεδο υπουργών στο Λονδίνο, με το ρεπορτάζ να επικαλείται δύο καλά πληροφορημένες πηγές.

Η πρόταση που προωθεί η ισραηλινή πλευρά, όπως αναφέρεται, βασίζεται κατά κύριο λόγο στη συμφωνία ειρήνης που είχε επιτευχθεί το 1979 μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η πρόταση χαρακτηρίζεται από «μαξιμαλιστικές» διεκδικήσεις εκ μέρους του Τελ Αβίβ, με κυριότερη την αξίωση για επέκταση των λεγόμενων ουδέτερων ζωνών κατά μήκος των κοινών συνόρων, σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει το Axios.

Διαπραγματεύσεις υπό αμερικανική αιγίδα

Παρά το γεγονός πως Ισραήλ και Συρία παραμένουν τεχνικά σε κατάσταση πολέμου, οι διαβουλεύσεις, όπως αποκαλύπτεται, διεξάγονται τους τελευταίους μήνες με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Η συγκεκριμένη διπλωματική προσπάθεια καταδεικνύει την πρόθεση και των δύο πλευρών να διερευνήσουν το ενδεχόμενο εξομάλυνσης των σχέσεων, σε μία ιδιαίτερα ρευστή περίοδο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.