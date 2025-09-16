Το απόγευμα της Τρίτης, σειρήνες ακούστηκαν στο κεντρικό Ισραήλ, στην περιοχή της Ιερουσαλήμ και σε οικισμούς της Δυτικής Όχθης, εξαιτίας της εκτόξευσης βαλλιστικού πυραύλου από την Υεμένη. Η ισραηλινή αεράμυνα κατάφερε να αναχαιτίσει επιτυχώς τον πύραυλο.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν την άμεση κινητοποίησή τους για την αναχαίτιση του πυραύλου, ο οποίος είχε εκτοξευτεί από τους Χούθι με στόχο το Ισραήλ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το αντιπυραυλικό σύστημα κατέστρεψε το βλήμα προτού αυτό φτάσει στον προορισμό του, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Το περιστατικό ακολούθησε αμέσως μετά από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στο λιμάνι της Χοντέιντα, στη δυτική Υεμένη. Το λιμάνι αυτό βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Χούθι και, σύμφωνα με το Ισραήλ, χρησιμοποιείται για τον εφοδιασμό τους με όπλα από το Ιράν.

Από τις 18 Μαρτίου, οπότε και επανεκκίνησαν οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει συνολικά 84 βαλλιστικούς πυραύλους και τουλάχιστον 37 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ.