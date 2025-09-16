Σε μια δήλωση που θεωρείται ιστορικής σημασίας και υψηλού συμβολισμού για τις σχέσεις Αιγύπτου–Ισραήλ, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Aλ Σίσι, χαρακτήρισε δημόσια το Ισραήλ ως «εχθρό» για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μισό αιώνα.

Η τοποθέτηση έγινε τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Ντόχα του Κατάρ, με φόντο την κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας.

«Πρέπει να αναθεωρήσουμε τη στάση μας απέναντι στον εχθρό, ώστε να αντιληφθεί ότι οποιαδήποτε αραβική χώρα, από τον ωκεανό μέχρι τον Κόλπο, στέκεται ενωμένη», είπε ο Σίσι, στέλνοντας σαφές μήνυμα τόσο στο εσωτερικό όσο και στη διεθνή κοινότητα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών της Αιγύπτου, Ντία Ρασβάν, πρόκειται για την πρώτη φορά από το 1977 που Αιγύπτιος αρχηγός κράτους αποκαλεί το Ισραήλ «εχθρό». Τότε, ο πρόεδρος Ανουάρ Σαντάτ είχε επισκεφθεί την Ιερουσαλήμ, ανοίγοντας τον δρόμο για την ιστορική συμφωνία ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ.

Η Αίγυπτος υπήρξε η πρώτη αραβική χώρα που υπέγραψε συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ, το 1979 μια συμφωνία που παραμένει επίσημα σε ισχύ, παρά τις συνεχείς εντάσεις στην περιοχή.

Η δήλωση του Σίσι έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης αγανάκτησης στον αραβικό κόσμο για την κλιμάκωση της βίας στη Γάζα και σηματοδοτεί πιθανή αναπροσαρμογή της ρητορικής της Αιγύπτου απέναντι στο Ισραήλ, μετά από δεκαετίες προσεκτικής διπλωματικής ισορροπίας.

Κατάρ: «Χωρίς κύρος οι συνομιλίες για τη Γάζα μετά την στοχοποίηση διαπραγματευτών της Χαμάς»

Την έντονη αντίδραση του Κατάρ προκάλεσε η στοχοποίηση διαπραγματευτών της Χαμάς από το Ισραήλ, με τη Ντόχα να αμφισβητεί πλέον ανοιχτά τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητα της συνέχισης των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Τι είδους συνομιλίες μπορούν να διεξαχθούν και για ποιο θέμα;» διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, σε συνέντευξη Τύπου στη Ντόχα. «Δεν έχουν καμία εγκυρότητα οι συνομιλίες όταν η μία πλευρά επιδιώκει να δολοφονήσει οποιονδήποτε από την άλλη πλευρά είναι πρόθυμος να διαπραγματευτεί», υπογράμμισε.

Ο Αλ-Ανσάρι τόνισε πως, υπό αυτές τις συνθήκες, η μοναδική διπλωματική οδός προς μια συμφωνία βρίσκεται πλέον σε αδιέξοδο. «Προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι η προστασία της κυριαρχίας μας και δεν πρόκειται να εξετάσουμε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, προτού αυτό αποσαφηνιστεί», πρόσθεσε, αναφερόμενος έμμεσα στις ισραηλινές επιχειρήσεις που φέρονται να στόχευσαν μέλη της Χαμάς εντός του καταριανού εδάφους.

Υπενθυμίζεται ότι η Αίγυπτος και το Κατάρ έχουν αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητών στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.