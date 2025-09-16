Μήνυμα στήριξης προς το Ισραήλ έστειλε ο Αμερικανός πρεσβευτής Μάικ Χάκαμπι, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σεβαστούν την απόφαση του Ισραήλ για επέκταση της κυριαρχίας του στην περιοχή που παραδοσιακά αναφέρεται ως Δυτική Όχθη.

Ο πρεσβευτής υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να υπαγορεύσουν όρους στο κυρίαρχο κράτος, ενώ ταυτόχρονα απέρριψε τον όρο «Δυτική Όχθη», χαρακτηρίζοντάς τον σύγχρονο και ασαφή, προτιμώντας να αποκαλεί την περιοχή «Ιουδαία και Σαμάρεια», όπως αναφέρεται στη Βίβλο.

Σε συνέντευξή του στη Jerusalem Post, ο Μάικ Χάκαμπι τόνισε ότι η Ουάσιγκτον σέβεται το δικαίωμα του Ισραήλ να διαφωνεί με τις ΗΠΑ και να λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις ως κυρίαρχο έθνος. Παράλληλα, περιέγραψε τη σχέση των δύο χωρών ως «μοναδική» και «βαθιά», με ιδιαίτερα στενή συνεργασία σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικού εξοπλισμού και συντονισμού.

Αναφορικά με το ζήτημα της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους στα Ηνωμένα Έθνη, ο πρεσβευτής κάλεσε τις χώρες να αποφύγουν μονομερείς κινήσεις, υποστηρίζοντας πως κάτι τέτοιο παραβιάζει τις συμφωνίες του Όσλο και δεν θα οδηγήσει στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Ο Χάκαμπι συνέδεσε τις δηλώσεις του με τη γενικότερη αμερικανική πολιτική για την Ιερουσαλήμ, την οποία χαρακτήρισε «αδιαμφισβήτητη και αδιαίρετη πρωτεύουσα του Ισραήλ». Υπενθύμισε δε την απόφαση της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και να μεταφέρει εκεί την αμερικανική πρεσβεία, υπογραμμίζοντας τη συμβολική σημασία αυτής της κίνησης για την αμερικανική κληρονομιά στην πόλη.