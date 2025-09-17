Μια σοβαρή αεροπορική περιπέτεια είχε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την απογείωση του προεδρικού Boeing 747, γνωστού και ως Air Force One, με κατεύθυνση προς τη Βρετανία. Ένα επιβατικό αεροσκάφος της εταιρείας Spirit Airlines παραλίγο να συγκρουστεί με το προεδρικό αεροπλάνο, ενώ πετούσαν πάνω από το Λονγκ Άιλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας αντιλήφθηκε έγκαιρα ότι τα δύο αεροσκάφη βρίσκονταν σε επικίνδυνα κοντινό υψόμετρο και με τροχιές που οδηγούσαν σε ενδεχόμενη σύγκρουση. Άμεσα, κάλεσε τους πιλότους του Spirit να αλλάξουν πορεία, προκειμένου να αποφευχθεί το μοιραίο.
Η ψυχραιμία του ελεγκτή και η άμεση ανταπόκριση των πιλότων απέτρεψαν μια αεροπορική τραγωδία σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές των ΗΠΑ.
Σε ηχητικό ακούγεται ο ελεγκτής να δίνει εντολές: «Spirit 1300, στρίψτε δεξιά 20 μοίρες. Κάντε το τώρα!» Το πλήρωμα πρόσθεσε στη συνέχεια μια υπόδειξη ότι το άλλο αεροπλάνο ανήκε στον Πρόεδρο.
AIR FORCE ONE and Spirit Airlines flt NK1300 got too close over Long Island, New York for Air Traffic Control and get’s yelled at including getting told “GET OFF THE IPAD”! 😂
Tip via @xJonNYC
Audio via @liveatc & Tracking via @ADSBex pic.twitter.com/sLJ0rip8sG
— Thenewarea51 (@thenewarea51) September 17, 2025
