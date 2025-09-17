Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε νέο αυστηρό μήνυμα προς τη Χαμάς, προειδοποιώντας την να μην βλάψει τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας μετά την αιματηρή επίθεση της οργάνωσης εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Νετανιάχου υπογράμμισε με έμφαση: «Αν βλάψουν μία τρίχα από το κεφάλι έστω και ενός ομήρου, θα τους κυνηγήσουμε με μεγαλύτερη ισχύ μέχρι το τέλος της ζωής τους – και αυτό το τέλος θα έρθει πολύ πιο γρήγορα από όσο πιστεύουν», αποστέλλοντας σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, η Χαμάς φέρεται να έχει μετακινήσει ομήρους από τα υπόγεια τούνελ σε σκηνές και κατοικίες, επιδιώκοντας να δυσκολέψει επιχειρησιακά τον ισραηλινό στρατό σε ενδεχόμενες επιθέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές.

Η διεθνής ανησυχία και οι αντιδράσεις των οικογενειών

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επισήμανε ότι οι όμηροι βρίσκονται σε ιδιαίτερα επικίνδυνες ζώνες, κάτι που, όπως σημείωσε, προκάλεσε «σοκ» ακόμα και στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα, ο Τραμπ απηύθυνε δική του προειδοποίηση προς τη Χαμάς, δηλώνοντας πως «θα πληρώσει ακριβά» σε περίπτωση που χρησιμοποιήσει τους κρατούμενους ως ανθρώπινες ασπίδες.

Οι οικογένειες των ομήρων εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία, ειδικά μετά την ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού για ευρείας κλίμακας επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Πολλοί φοβούνται για τη ζωή των συγγενών τους και το ενδεχόμενο να επιστρατευθούν ως «ανθρώπινες ασπίδες» στις συγκρούσεις.

Παράλληλα, συγγενείς των ομήρων γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους να μείνουν μόνιμα έξω από την οικία του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, διαμένοντας σε σκηνές. Εξήγγειλαν καθημερινές διαμαρτυρίες, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι επιλέγει να «θυσιάσει τους ομήρους για πολιτικές σκοπιμότητες».

Κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις και η διεθνής πίεση

Όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ μπροστά από το σπίτι του Νετανιάχου, ενώ εκατοντάδες συμμετείχαν σε διαμαρτυρία έξω από το γραφείο του στην Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά 48 ομήρους στη Γάζα, εκ των οποίων εκτιμάται ότι 20 παραμένουν ζωντανοί.