Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας δέχθηκε τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο, ο οποίος τον ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Ειδικότερα, ο κ. Σιάσος παρουσίασε το στρατηγικό σχέδιο του Πανεπιστημίου για τα επόμενα χρόνια, τον διεθνή προσανατολισμό του ιδρύματος και τις μέχρι σήμερα συμφωνίες με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως Harvard, Columbia, Yale, Σορβόννη κ.ά.

Τέλος, ο Πρύτανης παρουσίασε την εξελισσόμενη επιδίωξη του ΕΚΠΑ να δημιουργήσει παράρτημα στην Κύπρο, γεγονός που ήδη βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση στην κυπριακή κοινωνία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον Πρύτανη κ. Σιάσο για την ενημέρωση και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στους στόχους, οι οποίοι, λόγω της ιστορίας αλλά και της βαρύτητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι και πολιτειακοί στόχοι.

Δήλωση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεράσιμου Σιάσου μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Αν. Τασούλα

«Με ιδιαίτερη τιμή ενημέρωσα τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Αν. Τασούλα, για την ανοδική πορεία του πρώτου και μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της χώρας, παρουσιάζοντας τις πλέον πρόσφατες διεθνείς εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες με κορυφαία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα παγκοσμίως. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τους στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημίου –μεταξύ των οποίων και η ίδρυση του Παραρτήματος στην Κύπρο– όσο και για τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των φοιτητών και του προσωπικού του Ιδρύματος, από το οποίο και ο ίδιος έχει αποφοιτήσει.

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες για το σπουδαίο έργο που επιτελεί καθημερινά ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά και για τη σταθερή του μέριμνα στα θέματα παιδείας. Ως Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αισθανόμαστε ιδιαίτερη υπερηφάνεια που διακεκριμένοι απόφοιτοί μας υπηρετούν τον ανώτατο πολιτειακό θεσμό της πατρίδας μας».