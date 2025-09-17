Το Καστράκι ετοιμάζεται να φιλοξενήσει στις 21 Σεπτεμβρίου 2025 το 8ο Meteora Trail Run, έναν αγώνα που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει διεθνώς και να προσελκύσει περισσότερους από 800 δρομείς από Ελλάδα και εξωτερικό.

Η διοργάνωση έχει ως μεγαλύτερο «όπλο» της το μοναδικό σκηνικό των Μετεώρων, μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Οι δρομείς θα κινηθούν σε αρχαία μονοπάτια και χωμάτινες διαδρομές, περνώντας δίπλα από μοναστήρια και κρυμμένα εξωκλήσια.

Το πρόγραμμα, όπως ανακοινώθηκε, περιλαμβάνει τρεις διαδρομές:

-22 χλμ. με το 90% σε μονοπάτια και χωμάτινο έδαφος.

-9 χλμ. για όσους θέλουν μια πιο σύντομη αλλά εντυπωσιακή εμπειρία.

-1.000 μ. για παιδιά, ώστε να συμμετέχουν και οι μικροί φίλοι του αθλητισμού.

Ο αγώνας διοργανώνεται από τον Σύλλογο Κλασικού Αθλητισμού Μετεώρων, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Μετεώρων.

Ο αθλητής και μέλος της οργανωτικής επιτροπής, Συμεών Μαντζαβέλας, τονίζει στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων:

«Το Meteora Trail Run δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι μια εμπειρία ζωής. Κάθε χρόνο περισσότεροι δρομείς από όλο τον κόσμο έρχονται να ζήσουν τη μοναδικότητα των Μετεώρων και να τρέξουν σε ένα τοπίο που συνδυάζει φύση, ιστορία και αθλητισμό».

Οι συμμετοχές αυξάνονται συνεχώς, επιβεβαιώνοντας πως το Meteora Trail Run έχει πλέον καθιερωθεί ως κορυφαία αθλητική διοργάνωση στη χώρα.

Στις 21 Σεπτεμβρίου, τα Μετέωρα θα γίνουν ξανά σημείο αναφοράς για τους φίλους του ορεινού τρεξίματος».