Μόλις λίγες ημέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στην IAA Mobility στο Μόναχο, το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo κατευθύνεται προς το Βερολίνο, για να παρουσιαστεί στη δεύτερη φάση του Gran Turismo World Series στις 20 Σεπτεμβρίου.

Το νέο concept car από το Rüsselsheim θα παρουσιαστεί επίσημα στην κοινότητα των gamers, παρουσία του θρυλικού δημιουργού της σειράς Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, καθώς και του CEO της Opel, Florian Huettl.

Το να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής δεν είναι κάτι καινούργιο για το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Το νέο concept car με το έμβλημα του Κεραυνού εντυπωσίασε πρόσφατα τους λάτρεις της αυτοκίνησης από όλο τον κόσμο στην IAA Mobility 2025 στο Μόναχο, χάρη στην επιβλητική, δυναμική εμφάνιση και τις έξυπνες αεροδυναμικές λύσεις του.

Στον δεύτερο γύρο του Gran Turismo World Series, που θα πραγματοποιηθεί στο Uber Eats Music Hall στο Βερολίνο, το Corsa GSE Vision Gran Turismo θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος, ενώ οι κορυφαίοι παίκτες του Gran Turismo θα διαγωνιστούν, αναμένοντας ταυτόχρονα με ανυπομονησία το ντεμπούτο του μοντέλου στο παιχνίδι.