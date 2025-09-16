Το βράδυ της Κυριακής στο Μιλάνο, ένας 70χρονος άνδρας επιχείρησε να αυτοκτονήσει πηδώντας από το μπαλκόνι του, αλλά έπεσε πάνω σε γειτόνισσά του, μια 83χρονη γυναίκα, σκοτώνοντάς την ακαριαία.

Όπως μεταδίδει το Euronews, το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στην εσωτερική αυλή του κτιρίου όπου διέμεναν και οι δύο.

Αρχικά θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για διπλή αυτοκτονία, για ένα παντρεμένο ζευγάρι που είχε αποφασίσει να πηδήξει από το μπαλκόνι μαζί.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν γρήγορα στο σημείο, αλλά οι προσπάθειες ανάνηψης της ηλικιωμένης γυναίκας αποδείχθηκαν αμέσως μάταιες.

Ο 70χρονος άνδρας, από την άλλη, επέζησε —πιθανότατα επειδή η σύγκρουση με τη γυναίκα ανέκοψε την πτώση του— και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στα επείγοντα του νοσοκομείου Niguarda, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή του.

Ο 70χρονος άνδρας κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.