Με μήνυμα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο instagram, o Ρουί Βιτόρια αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι αποχωρεί από τον σύλλογο με καθαρή συνείδηση.

Η ανάρτηση του Βιτόρια:

“Ο χρόνος μου στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος του. Φεύγω με καθαρή συνείδηση, γνωρίζοντας ότι έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό για αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο σε κάθε στιγμή, ιδιαίτερα στις πιο δύσκολες.

Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη όλων των παικτών και όλων όσοι, πολλοί από αυτούς με διακριτικό τρόπο, δούλεψαν μαζί μου καθημερινά ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ τους φανταστικούς φιλάθλους για την αγάπη που μου έδειχναν πάντα και για τη συνεχή στήριξη που προσέφεραν στον Παναθηναϊκό.

Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ και σε αυτή την υπέροχη χώρα για τον τρόπο που με υποδέχθηκε!

Σε όλους εσάς, ένα ειλικρινές ευχαριστώ! Κάποια μέρα, οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν”.