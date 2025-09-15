Η συνεργασία Παναθηναϊκού και Ρουί Βιτόρια έλαβε τέλος το πρωί της Δευτέρας (15/09). Ο 55χρονος Πορτογάλος ενημερώθηκε για τη λύση του συμβολαίου του και λίγες ώρες αργότερα πήγε στο Κορωπί, μάζεψε τα πράγματα του και αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο των Πράσινων, χωρίς καν να αποχαιρετήσει παίκτες και προσωπικό!

Την ίδια ημέρα οι «πράσινοι» προπονήθηκαν κανονικά, με το πρόγραμμα να περνά στα χέρια του τεχνικού επιτελείου της Κ19 υπό τον Δημήτρη Κοροπούλη.

Μέχρι το ματς Κυπέλλου Ελλάδας με την Athens Kallithea (17/09, 17:30), η ομάδα θα πορευτεί με υπηρεσιακό προπονητή, το όνομα του οποίου αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.

