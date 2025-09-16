Η Πατρίσια Κρόουλι απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών, μετά από μια καριέρα 60 ετών. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Κυριακή στο Λος Άντζελες, δύο ημέρες πριν από τα 92α γενέθλιά της.

Ο γιος της Τζον Χουκστράτεν, ο οποίος είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Διοίκησης & Λειτουργιών στη Sony Pictures, ανακοίνωσε τον θάνατό της.

Οπως είπε η μητέρα του πέθανε από φυσικά αίτια και αφήνει πίσω τον σύζυγό της Άντι Φρέντλι, τον οποίο παντρεύτηκε το 1986.

Η ηθοποιός ήταν γνωστή για τον ρόλο της Τζόαν Νας στην κωμική σειρά “Please Don’t Eat The Daises” μεταξύ 1965 και 1967.

Tο 1986, εμφανίστηκε στην τηλεοπτική σειρά Δυναστεία.