Οι Κένεντι είναι μια δυναστεία εμποτισμένη στο δηλητήριο, δεκαετίες τώρα.

Τον περασμένο Απρίλιο, περισσότερα από 50 μέλη της οικογένειας Κένεντι συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν τα 96α γενέθλια της Έθελ Κένεντι. Μια φωτογραφία από τη μάζωξη ίσως είναι και η τελευταία που βρίσκει τους Κένεντι ενωμένους και χαμογελαστούς καθώς τώρα ο πόλεμος ανάμεσα στους απογόνους του JFK και του αδελφού του, είναι λυσσαλέος.

Μετά τον θάνατό της Έθελ Κένεντι τον Οκτώβριο και την επίθεση της Καρολάϊν Κένεντι ενάντια στον ξάδερφο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι με επιστολή της στη Γερουσία την περασμένη εβδομάδα, η φωτογραφία είναι ένα απολίθωμα του παρελόντος μιας πολιτικής δυναστείας που ήθελε πάντα να μοιάζει άσπιλη, ενωμένη και μονιασμένη. Το Κάμελοτ ήταν ένας εναντίον όλων.

Όχι πια.

Η ιστορική ιρλανδοαμερικανική δυναστείας των Δημοκρατικών που είχε ως αποκορύφωμα την προεδρία του Τζον Κένεντι στις αρχές της δεκαετίας του 1960, είχε ήδη προβλήματα όταν η αναμνηστική φωτογραφία για τα γενέθλια της Έθελ Κένεντι αποτυπώθηκε στον ψηφιακό φακό.

Μόλις λίγες ημέρες αργότερα, έξι από τα παιδιά της Έθελ με τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Sr., οι πολιτικοί Κάθλιν Κένεντι και Τζο Κένεντι, η ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα Kέρι Κένεντι, ο κινηματογραφιστής Ρόρι Κένεντι, ο δικηγόρος Mαξ Κένεντι και ο επιχειρηματίας Κρίστοφερ Κένεντι, επιτέθηκαν στην τότε προεδρική εκστρατεία του αδελφού τους Μπόμπι χαρακτηρίζοντάς τον «επικίνδυνο».

Τα αδέλφια του Μπόμπι υποστήριξαν δημοσίως τον Τζο Μπάιντεν.

Τώρα, όμως, «αυτό που βλέπουμε είναι η αυτοκαταστροφή της οικογένειας Κένεντι», δήλωσε στη The Post ο Λόρενς Λίμερ, συγγραφέας των βιβλίων The Kennedy Women και The Kennedy Men.

«Για τρεις γενιές οι Κένεντι κρατιόντουσαν ενωμένοι απέναντι στον κόσμο και δεν τολμούσαν να μιλήσουν ο ένας εναντίον του άλλου. Αυτό τελείωσε» είπε.

Το τέλος ήρθε με κρότο όταν η Κάρολαϊν Κένεντι Σλόσμπεργκ, κόρη του πρώην προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, έκανε ανοιχτή έκκληση προς τη Γερουσία την παραμονή των ακροάσεων του ξαδέρφου της Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ για τον διορισμό του ως υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Ambassador Caroline Kennedy’s letter to U. S. Senate on confirmation hearing of Robert F. Kennedy, Jr. pic.twitter.com/nTdN2LACdY — Caroline Kennedy (@CBKennedy) January 28, 2025

«Γνωρίζω τον Μπόμπι σε όλη του τη ζωή», δήλωσε η 67χρονη πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αυστραλία. «Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι διατηρεί αρπακτικά πουλιά ως κατοικίδια, επειδή ο ίδιος ο Μπόμπι είναι αρπακτικό».

Προτρέποντας τους γερουσιαστές να απορρίψουν τον διορισμό του, η Κάρολαϊν Κένεντι είπε πολλά για το βρώμικο παρελθόν του ξεδέρφου της.

Ανάμεσα σε άλλα τον κατηγόρησε ότι ήταν αυτός που έμπλεξε πολλά μέλη της οικογένειας Κένεντι με τα ναρκωτικά.

«Αλλά τα αδέλφια και τα ξαδέλφια που ο Μπόμπι ενθάρρυνε να ακολουθήσουν το δρόμο της κατάχρησης ουσιών εθίστηκαν, αρρώστησαν, πέθαναν» έγραψε, «ενώ ο Μπόμπι συνέχισε να παραποιεί, να λέει ψέματα και να εξαπατά το δρόμο του στη ζωή».

JFK’s grandson, Jack Schlossberg, posted a video mocking RFK Jr’s spasmodic dysphonia, a disabling neurological disorder. Family members attacking their own family says more about them than RFK Jr. pic.twitter.com/tcDG7qQkx9 — Nicole Saphier, MD (@NBSaphierMD) January 29, 2025

Η επιστολή της Κάρολαϊν Κένεντι είχε την υποστήριξη της ξαδέλφη της Mαρία Σράιβερ (η μητέρα της, Γιουνίς, ήταν αδελφή των RFK και JFK) και προωθήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον γιο της Τζακ Σλόσμπεργκ, 32, ο οποίος τρόλαρε με τη δύναμη του influencer τον θείο του Μπόμπι στο Instagram.

«Ψηφίστε Κένεντι, όχι τον Junior!!!!» έγραψε στους 539.000 οπαδούς του στο Instagram στις 29 Ιανουαρίου ενώ ανέβασε video στο X, στο οποίο κοροϊδεύει τον ΡΦΚ Jr, για τη σπασμωδική δυσφωνία του -μια χρόνια διαταραχή της φωνής που επηρεάζει σημαντικά την ικανότητα ομιλίας και αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Ο Λίμερ κατακεραύνωσε τα σχόλια τόσο της Κάρολαϊν όσο και του γιου της.

«Η γλώσσα που χρησιμοποιούν δεν μοιάζει καθόλου με αυτή των Κένεντι», δήλωσε ο Λίμερ. «Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να εκφράσεις την άποψή σου».

Ο επίσκοπος Χουάν Κάρλον Μέντεζ, φίλος του Μπόμπι, συμφωνεί.

«Δεν νομίζω ότι η οικογένεια θα μπορέσει ποτέ να επανέλθει σε αυτό που ήταν, ειδικά μετά από αυτό», δήλωσε.

Από την Έθελ, στη Τζάκι και κάθε Κένεντι μετά

Αλλά ο Τζέρι Οπενχάιμερ, συγγραφέας των βιβλίων The Other Mrs Kennedy: An Intimate and Revealing Look at the Hidden Life of Ethel Skakel Kennedy (Η άλλη κυρία Κένεντι: Μια αποκαλυπτική ματιά στην κρυφή ζωή της Έθελ Σκέικελ Κένεντι) και RFK Jr.: The Dark Side of the Dream (ΡΦΚ Jr.: Η Σκοτεινή Πλευρά του Ονείρου) δήλωσε ότι η οικογένεια έχει «μια μακρά, τοξική ιστορία μίσους μεταξύ τους».

«Απλώς, τότε -πριν και μετά τον μύθο του Κάμελοτ- οι εσωτερικές μάχες αποσιωπήθηκαν ως επί το πλείστον από τα υποτακτικά mainstream μέσα ενημέρωσης της εποχής», δήλωσε ο Οπενχάιμερ στην εφημερίδα The Post.

Στην πραγματικότητα, είπε, η πικρία μεταξύ της Κάρολαϊν και του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ έχει τις ρίζες της δεκαετίες πριν, στην ανοιχτή αντιπάθεια ανάμεσα στις μητέρες τους, τις κουνιάδες Τζάκι Κένεντι Ωνάση και Έθελ Σκέικελ.

«Η Έθελ περιφρονούσε την Τζάκι – την κορόιδευε – ακόμα και για το μέγεθος των ποδιών της, αποκαλώντας τα ατσούμπαλα», είπε ο Όπενχαιμερ. «Η Τζάκι ανταπέδωσε το μίσος απαγορεύοντας στον νεαρό Τζον και την Κάρολαϊν να περνούν χρόνο με τον Μπόμπι και τα υπόλοιπα παιδιά της. Και αυτό συνεχιζόταν, και συνεχιζόταν».

View this post on Instagram A post shared by Daily JFK Pictures (@dailyjfkpics)

Η βεντέτα συνεχίστηκε και ανάμεσα στους απογόνους των γυναικών.

Όταν ο JFK Jr διηύθυνε το περιοδικό George, το 1997, δημοσίευσε ένα αποκαλυπτικό άρθρο καταγγέλλοντας δύο από τους γιους της Έθελ. Τον Τζο «για τις μπερδεμένες συζυγικές του σχέσεις» και τον Μάικλ «για ένα βρώμικο σεξουαλικό σκάνδαλο με μια μπέιμπι σίτερ».

Το άρθρο τους αποκαλούσε «πρότυπα κακής συμπεριφοράς», λέει ο Οπενχάιμερ.

Ο Μάικλ, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι έκανε σεξ με τη 14χρονη μπέιμπι σίτερ των παιδιών του όταν ήταν 39 ετών, πέθανε σε ατύχημα στο σκι μήνες αργότερα στο Κολοράντο.

Από την Έθελ στη Τζάκι και από εκεί στους απογόνους τους, η αποκαλούμενη βασιλική οικογένεια των ΗΠΑ μετρά δεκαετίες βιτριολικών δεσμών

Ο πρώην βουλευτής της Μασαχουσέτης, ο Τζο, 72, χώρισε την πρώτη του σύζυγο Σίλα Μπρούστερ Ράουχ και στη συνέχεια παντρεύτηκε την πρώην υπάλληλο του Ανν Ελίζαμπεθ «Μπεθ» Κέλι.

Παράγοντας Τραμπ

«Νομίζω ότι η λάμψη έχει φύγει από το όνομα Κένεντι εδώ και πολλές δεκαετίες», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μπάρον, ραβίνος με έδρα το Μπέβερλι Χιλς και φίλος του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. «Δεν νομίζω ότι αυτό συνέβη ως αποτέλεσμα της υποψηφιότητας του Μπόμπι με τον Τραμπ. Η πολιτική είναι ένα αιματηρό άθλημα» είπε.

Ωστόσο, σίγουρα η απόφαση του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ να συνδεθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ έφερε κλιμάκωση.

Όταν ο Μπόμπι αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα ως ανεξάρτητος και υποστήριξε τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο, πέντε από τα αδέλφια του εξέδωσαν μια δήλωση στην οποία το χαρακτήρισαν «προδοσία των αξιών που ο πατέρας μας και η οικογένειά μας θεωρούσαν πολύ αγαπητές. Είναι ένα θλιβερό τέλος σε μια θλιβερή ιστορία».

Ο δημόσιος πόλεμος μεταξύ του Μπόμπι και τα αδέλφια του ξεκίνησε τουλάχιστον το 2018, όταν ο Μπόμπι Τζούνιορ ανακοίνωσε ότι δεν πιστεύει ότι ο καταδικασμένος δολοφόνος Σιρχάν Σιρχάν έδρασε μόνος του στη δολοφονία του πατέρα τους, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι του πρεσβύτερου, το 1968.

Ο Μπόμπι, μαζί με τον αδελφό του Ντάγκλας, δημοσιογράφο του καναλιού Fox News, δήλωσαν αργότερα ότι υποστήριζαν την αναστολή της αποφυλάκισης του Σιρχάν, κίνηση που ήταν ευθέως αντίθετη από αυτό που επιθυμούσε η μητέρα τους Έθελ.

Ένα χρόνο αργότερα, τα αδέλφια του Κάθλιν και Τζο, μαζί με την ανιψιά του και κόρη της Kάθλιν, Mέβ (η οποία πέθανε σε ατύχημα με ιστιοπλοϊκό το 2020), έγραψαν δημόσια επιστολή καταγγέλλοντας τις απόψεις του Μπόμπι για τα εμβόλια ως «ολέθριες και θανατηφόρες».

Πέρυσι, ο Νταν Μόλντεα, συγγραφέας του βιβλίου The Killing of Robert F. Kennedy: An Investigation of Motive, Means and Opportunity (Η δολοφονία του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι: Μια έρευνα για τα κίνητρα, τα μέσα και την ευκαιρία) δήλωσε στην The Post ότι πιστεύει πως η σταυροφορία για την αναστολή της αποφυλάκισης του Σιρχάν, η οποία απορρίφθηκε από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ το 2022 και απορρίφθηκε ξανά το 2023, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για την οικογένεια.

Από την πλευρά της, η μητριάρχης της οικογένειας, Έθελ, προσπάθησε να κρατήσει καθαρή τη μπράντα των Κένεντι αλλά ήταν «μια γυναίκα που τελικά δεν έκανε τίποτα», λέει ο Όπενχάιμερ μετά από πολλές συνεντεύξεις με δεκάδες φίλους της πολιτικής δυναστείας για τα βιβλία του.

View this post on Instagram A post shared by Ethel Kennedy (@theethelkennedy)

«Ο μοναδικός ρόλος που υπηρέτησε ήταν να είναι αφοσιωμένη στον σύζυγο της όσο εκείνος ζούσε και μια αφοσιωμένη χήρα μετά τη δολοφονία του», δήλωσε στην εφημερίδα The Post.

Ο θάνατος της Έθελ, δεν ήταν καταλυτικός

«Δεν πιστεύω ότι ο θάνατος της Έθελ πέρυσι άλλαξε δραστικά την προδιαγεγραμμένη ρήξη ανάμεσα στα μέλη της αποκαλούμενης βασιλικής οικογένειας των ΗΠΑ» είπε.

Ο Λίμερ συμφωνεί. «Είναι εξαιρετικά λυπηρό να βλέπουμε πώς τελειώνει αυτή η φαμίλια», είπε.

Μια κοσμική κυρία από το Παλμ Μπιτς που γνωρίζει μέλη της οικογένειας Κένεντι εδώ και δεκαετίες συνέκρινε την απόφαση της Κάρολαϊν να γράψει την επιστολή με «μια βομβίστρια αυτοκτονίας που είναι πρόθυμη να ανατινάξει τον εαυτό της και την οικογένειά της μόνο και μόνο για να καταστρέψει τον Μπόμπι».

«Αυτό που έκανε ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έκανε η οικογένεια εδώ και δεκαετίες που καλλιεργούσε την εικόνα μιας οικογένειας μονιασμένης, με αγάπη και γεμάτη από επιτυχίες με φόντο το Hyannis Port».