Ο σπουδαίος ηθοποιός, σκηνοθέτης και δημιουργός του Φεστιβάλ Sundance, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία του κινηματογράφου. Εκτός από τη σπουδαία του καριέρα, λίγοι γνωρίζουν τη στενή του σύνδεση με την Ελλάδα — και πιο συγκεκριμένα με την Κρήτη.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Greek Reporter, ο ίδιος αποκάλυψε ότι πέρασε πέντε μήνες στο νησί, κοντά στο Ηράκλειο. «Πήγα την οικογένειά μου εκεί στα μέσα του ’60, επειδή την αγαπούσα, είχα διαβάσει γι’ αυτή και ήθελα πολύ να πάω», είχε δηλώσει.

Μιλώντας και στο Βήμα, περιέγραψε την εμπειρία του από ένα ευρωπαϊκό ταξίδι που είχε κάνει με την οικογένειά του το 1967: «Ζήσαμε για έξι μήνες στην Ισπανία, σε μια μικρή πόλη στον Νότο ονόματι Μίχας, και μετά πήγαμε στην Ελλάδα. Πρώτα στο Ηράκλειο και μετά στην ενδοχώρα της Κρήτης». Όπως παραδέχτηκε, είχε προσπαθήσει να πείσει την οικογένειά του να μείνουν σε μια σπηλιά στα Μάταλα, ενώ δεν έκρυψε τη μεγάλη του αγάπη για τη χώρα μας, λέγοντας ότι «λάτρευε την Ελλάδα και τους Έλληνες».

Αργότερα, σε συνέντευξή του στο MTV Greece, ο Ρέντφορντ μίλησε με νοσταλγία για έναν ολόκληρο μήνα «φανταστικών διακοπών» στην Κρήτη. «Την γύρισα όλη την Κρήτη, έμεινα στην Ελούντα και από εκεί εξερευνήσαμε όλες τις ομορφιές του νησιού», ανέφερε, προσθέτοντας με συγκίνηση: «Πραγματικά έχω γυρίσει ολόκληρο τον πλανήτη και δεν έχω δει φιλοξενία σαν την κρητική».

Η αγάπη του για την Ελλάδα φαίνεται να σχετιζόταν και με τη γενικότερη φιλοσοφία του για τη ζωή. Όπως είχε πει στο Βήμα: «Ένιωσα ότι τα ταξίδια θα ήταν η πραγματική εκπαίδευσή μου. Δεν τα πήγαινα καλά στο σχολείο, βαριόμουν… κάτι μέσα μου μού είπε ότι η εκπαίδευσή μου βρισκόταν εκεί έξω, στον κόσμο, στις εμπειρίες από άγνωστους πολιτισμούς. Και αυτό έκανα».