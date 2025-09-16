Ο Τζιν Σίμονς των KISS αποκάλυψε τι του δίδαξε ο Όζι Όσμπορν πριν από τον θάνατό του. Ο αρχηγός των Black Sabbath και εμβληματικός σόλο τραγουδιστής πέθανε τον Ιούλιο, σε ηλικία 76 ετών. Αυτό συνέβη μόλις 17 ημέρες αφότου έδωσε την τελευταία του συναυλία στην εκδήλωση «Back To The Beginning» των Sabbath στο Μπέρμιγχαμ.

Σε νέα συνέντευξη στο podcast «Fail Better» με παρουσιαστή τον ηθοποιό Ντέιβιντ Ντουκόβνι, ο Σίμονς μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τον Όσμπορν λέγοντας ότι ο αρχηγός των Black Sabbath παρέμεινε ένας προσγειωμένος άνθρωπος παρά τη φήμη του και χαρακτήρισε τον θάνατό του «θλιβερό».

«Υπήρχε ένας μοναδικός άνθρωπος, ένας γίγαντας, που, ό,τι και να έλεγε ο καθένας, ήταν πάντα ο Όζι και φερόταν σε εσένα και στον γείτονα ακριβώς το ίδιο» είπε ο Σίμονς. «”Γεια, πώς είσαι; Χαίρομαι που σε βλέπω“. Καμία αλαζονεία, τίποτα απολύτως» επισήμανε ο ροκ σταρ.

Τόνισε ακόμη ότι γνώριζε τον Όζι Όσμπορν για «δεκαετίες» και έμαθε από εκείνον. «Είναι ένα καλό μάθημα για ανόητους σαν εμένα, που θεωρούν ότι είναι σημαντικοί και λένε: “Είμαι ο Τζιν Σίμονς“» πρόσθεσε. «Και αν είχες γνωρίσει τον Όζι, ξέρεις, θα είχες την καλύτερη συμπεριφορά. Προσπαθείς, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση».

«Είναι σημαντικό να γνωρίσεις κάποιον σαν τον Όζι Όσμπορν που είναι απλώς ο εαυτός του» πρόσθεσε. «Τώρα, φυσικά, όταν ανεβαίνει στη σκηνή, είναι περισσότερο σαν θεραπεία με κραυγές. Βγαίνεις εκεί έξω και απλώς έρχεται όλη ενέργεια» σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ