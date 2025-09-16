Οι καταγγελίες για τη μόλυνση της θάλασσας από λύματα στα Καμένα Βούρλα πολλαπλασιάζονται. Όπως μετέδωσε το MEGA, σύμφωνα με την αυτοψία που διενεργήθηκε από τους επιθεωρητές και ελεγκτές του υπουργείου Περιβάλλοντος, η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στα Καμένα Βούρλα υπολειτουργεί, έχοντας ως αποτέλεσμα την ρύπανση του περιβάλλοντος.

Όπως καταγγέλλεται, τα λύματα δεν επεξεργάζονται σωστά και καταλήγουν στην πλαζ. «Η αυτοψία έγινε στις 12 Αυγούστου και παραδόθηκε στο δήμαρχο αυθημερόν. Υπάρχει εγκατάλειψη στα μηχανήματα, αλλά το σημαντικό είναι τα ευρήματα. Στα 100 mL έχει πάνω από 2 εκατ. κολοβακτηρίδια», είπε ο δικηγόρος Κώστας Ντάλτας.

Οι επιχειρηματίες της περιοχής κάνουν λόγο για υγειονομική βόμβα, ενώ δηλώνουν αγανακτισμένοι για τη δυσοσμία και τους κινδύνους που ενέχουν τα λύματα.

«Οι μετρήσεις και τα δείγματα έγιναν από την έξοδο του βιολογικού, όχι από τη θάλασσα. Από εδώ και πέρα θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα εάν συνεχιστεί η ρύπανση», είπε ο Γιάννης Πλατανιάς, επιχειρηματίας της περιοχής.

«Το πρόβλημα αυτό είναι χρόνιο. Έχουμε πολλά παράπονα από τους παραθεριστές και έχουν δυσπιστία για τις παραλίες», είπε ο κος Γιώργος, ιδιοκτήτης εστιατορίου στην περιοχή.

Ο πρώην δήμαρχος Καμένων Βούρλων Γιάννης Συκιώτης δήλωσε στο MEGA πως ο δήμαρχος δεν προχώρησε σε ενημέρωση των πολιτών.

«Υπήρχαν προβλήματα στον βιολογικό των Καμένων Βούρλων. Είχαμε υποβάλει μελέτη που είχε πάρει προέγκριση ύψους 9 εκατ. ευρώ, αυτό έγινε το 2023, πριν το τέλος της θητείας μας. Μετά λύπης διαπίστωσα προ ημερών ότι ο δήμαρχος υπογείως έκοψε αυτή τη χρηματοδότηση για να προωθήσει άλλο σχέδιο, χωρίς καμία διαβούλευση», είπε.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως και ο Άγιος Κωνσταντίνος έχει μολυνθεί από τα λύματα.