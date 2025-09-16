O κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά την κατάθεση μήνυσης εναντίον του για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ιερέα. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της παράστασής του στη Στυλίδα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο και καταγραφές από τη σκηνή, ενώ ο Τσουβέλας διασκέδαζε το κοινό, ένας ιερέας βρέθηκε σε υπερυψωμένη θέση πάνω στη σκηνή. Κατά την αλληλεπίδρασή τους, ο κωμικός φέρεται να έκανε μια άσεμνη χειρονομία προς τον ιερέα, γεγονός που οδήγησε στην κατάθεση της μήνυσης.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του Breakfast@Star, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ανέφερε: «Το έμαθα από τους συνεργάτες μου για τη μήνυση. Ο ιερέας ήταν πραγματικός ιερέας, καθώς κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι τον είχα τοποθετήσει εγώ ως ψευτοπαπά. Το γεγονός ότι κατέθεσε μήνυση κάποιος άσχετος, δεν σημαίνει πως εκπροσωπεί επίσημα την Εκκλησία».