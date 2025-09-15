Οι οργανωμένοι οπαδοί μιλούν για μια «μέρα της Μαρμότας», όπου αλλάζουν προπονητές και αναζητούνται αποδιοπομπαίοι τράγοι, χωρίς ποτέ να αγγίζεται – όπως τονίζουν – η πραγματική αιτία των προβλημάτων.
Καταλογίζουν στον Αλαφούζο «13 χρόνια αποτυχίας» και χαρακτηρίζουν «κακόγουστο φθινοπωρινό σόου απόδοσης ευθυνών» την απόφαση απομάκρυνσης του Ρουί Βιτόρια, σημειώνοντας πως οι Παπαδημητρίου, Μπαλωμένος και Παναγιωτίδης εξακολουθούν να αμείβονται πλουσιοπάροχα παρά τα διαρκή λάθη.
Κλείνοντας, η Θύρα 13 ζητά την παραίτηση του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ και καταλήγει με το σύνθημα: «Λευτεριά στον Παναθηναϊκό».