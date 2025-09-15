Θύρα 13, με αιχμηρή ανακοίνωση, στρέφεται ανοιχτά κατά του Γιάννη Αλαφούζου και των στενών του συνεργατών, αποδίδοντάς τους την πλήρη ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση του , με αιχμηρή ανακοίνωση, στρέφεται ανοιχτά κατά τουκαι των στενών του συνεργατών, αποδίδοντάς τους την πλήρη ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση του Παναθηναϊκού

Οι οργανωμένοι οπαδοί μιλούν για μια «μέρα της Μαρμότας», όπου αλλάζουν προπονητές και αναζητούνται αποδιοπομπαίοι τράγοι, χωρίς ποτέ να αγγίζεται – όπως τονίζουν – η πραγματική αιτία των προβλημάτων.

Καταλογίζουν στον Αλαφούζο «13 χρόνια αποτυχίας» και χαρακτηρίζουν «κακόγουστο φθινοπωρινό σόου απόδοσης ευθυνών» την απόφαση απομάκρυνσης του Ρουί Βιτόρια, σημειώνοντας πως οι Παπαδημητρίου, Μπαλωμένος και Παναγιωτίδης εξακολουθούν να αμείβονται πλουσιοπάροχα παρά τα διαρκή λάθη.

Κλείνοντας, η Θύρα 13 ζητά την παραίτηση του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ και καταλήγει με το σύνθημα: «Λευτεριά στον Παναθηναϊκό».