Στα χέρια τους πήραν το πρωί της Δευτέρας (15/09) οι άνθρωποι του Άρη τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Μιγκέλ Αλφαρελά.

Ο Γάλλος επιθετικός στάθηκε αρκετά άτυχος χθες στην πρώτη του προπόνηση με τους Θεσσαλονικείς, καθώς σε ανύποπτη στιγμή γύρισε το γόνατό του και αποχώρησε με κλάματα από το γήπεδο. Αμέσως σήμανε συναγερμός στον Άρη καθώς φοβήκαν τα χειρότερα για τον ποδοσφαιριστή, τα οποία ευτυχώς απέφυγε.

Οι εξετάσεις έδειξαν οστικό οίδημα, το οποίο σημαίνει ότι ο Αλφαρελά θα απουσιάσει το πολύ έναν μήνα, ενώ θα γίνει προσπάθεια ώστε να επιστρέψει νωρίτερα και συγκεκριμένα στις δύο εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει ότι στο χειρότερο σενάριο θα τεθεί στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ μετά την διακοπή του Οκτωβρίου και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Διαφορετικά, μπορεί να προλάβει το ματς της 4ης Οκτωβρίου κόντρα στον ΟΦΗ.