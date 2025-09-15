Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, βρέθηκε το προηγούμενο τριήμερο στο πλευρό των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ), συμμετέχοντας ενεργά σε δράσεις προληπτικών εξετάσεων και κατ’ οίκον επισκέψεων στα ορεινά χωριά των νομών Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. Η παρουσία της στην περιοχή υπογραμμίζει το διαρκές ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την υγειονομική ενίσχυση των ακριτικών κοινοτήτων.

Η κ. Αγαπηδάκη περιηγήθηκε σε χωριά όπως η Μύκη, η Μελίβοια και η Κοτύλη στην Ξάνθη, ο Κάρδαμος, η Οργάνη και η Μυρτίσκη στη Ροδόπη, αλλά και το Μέγα Δέρειο και τη Ρούσσα στον Έβρο. Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η επίσκεψή της στο Ορμένιο, το βορειότερο σημείο της Ελλάδας, όπου είχε ξεκινήσει η πιλοτική λειτουργία των ΚΟΜΥ τον περασμένο Φεβρουάριο. Εκεί, συζήτησε με τους κατοίκους για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, διαπιστώνοντας θετική μεταβολή στην υγεία των πολιτών που επωφελούνται από τις κατ’ οίκον υπηρεσίες.

Σταθερή επέκταση των υπηρεσιών υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές

Σε δηλώσεις της, η αναπληρώτρια υπουργός τόνισε: «Οι Κινητές Ομάδες Υγείας αποδεικνύουν στην πράξη ότι οι υπηρεσίες υγείας μπορούν να φτάσουν παντού, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες κοινότητες. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Από τις αρχές Οκτωβρίου η κάλυψη θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, ώστε η πρόληψη και η φροντίδα να είναι διαθέσιμες σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας». Παράλληλα, υπογράμμισε τη δέσμευση για ένα σύστημα υγείας που θα μειώνει τις ανισότητες και θα στηρίζει με σεβασμό όλους όσοι έχουν ανάγκη.

Οι ΚΟΜΥ κατά τη διάρκεια της τριήμερης δράσης παρείχαν υπηρεσίες τόσο σε σταθερά σημεία όσο και με κατ’ οίκον επισκέψεις, προσφέροντας φροντίδα κυρίως σε ευάλωτες ομάδες όπως ηλικιωμένοι και άτομα με δυσκολίες μετακίνησης. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν πάνω από 180 προληπτικές εξετάσεις σε σταθερά σημεία και πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 κατ’ οίκον επισκέψεις, αποτελέσματα που τονίζουν τη σημασία της παρουσίας των ΚΟΜΥ στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών.

Καινοτομία με την αξιοποίηση της τηλεϊατρικής

Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι ΚΟΜΥ αξιοποιούν σύγχρονες μεθόδους όπως η τηλεϊατρική, δίνοντας τη δυνατότητα στους γιατρούς να πραγματοποιούν απομακρυσμένες διαγνώσεις και να παρακολουθούν την πορεία ασθενών χωρίς να απαιτείται η μετακίνησή τους. Η χρήση της τεχνολογίας φέρνει τα οφέλη της ιατρικής φροντίδας ακόμα πιο κοντά σε όσους διαμένουν σε απομονωμένες περιοχές.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το πρόγραμμα των ΚΟΜΥ θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα και στα 83 ορεινά χωριά της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας στις τοπικές κοινωνίες και διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.

Κατά την περιοδεία της στη Βόρεια Ελλάδα, την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας συνόδευε η Αλεξάνδρα Τιτοπούλου, υποδιοικήτρια της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, στηρίζοντας έμπρακτα το έργο των ΚΟΜΥ στη μάχη για ουσιαστική βελτίωση της υγείας σε κάθε γωνιά της χώρας.