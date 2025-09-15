Η Βίβιαν Γουίλσον, η 21χρονη τρανς κόρη του Έλον Μασκ και της Τζαστίν Γουίλσον, έκανε το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης (NYFW) την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, στην επίδειξη του σχεδιαστή Alexis Bittar.

Η πασαρέλα, με θέμα MISS USA 1991: a Dream Sequence, ήταν εμπνευσμένη από καλλιστεία, αλλά είχε έναν βαθύτερο σκοπό: να αναδείξει την κρίση γύρω από τα δικαιώματα των τρανς ατόμων.

Η Βίβιαν, η οποία περπάτησε για πρώτη φορά στην πασαρέλα, φόρεσε μια εντυπωσιακή, μακριά, κόκκινη τουαλέτα με πούλιες και μια σατέν κορδέλα που έγραφε: Miss Νότια Καρολίνα.

«Οι πολιτείες που εκπροσωπούμε είναι πολιτείες όπου τα δικαιώματα των τρανς ατόμων σήμερα αφαιρούνται», δήλωσε η ίδια στο περιοδικό Nylon μετά την επίδειξη, εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από το θέμα της επίδειξης.

View this post on Instagram A post shared by Alexis Bittar (@alexisbittar)

«Το μήνυμα είναι ότι όλοι πρέπει να πάρουμε θέση ενάντια σε αυτό μαζί», τόνισε η Γουίλσον. «Η μόδα και η τέχνη είναι ένας σπουδαίος τρόπος για να το κάνουμε».

Η 21χρονη περιέγραψε τον χαρακτήρα της ως «κακιά, σιχαμένη». Με μια δόση χιούμορ, είπε: «Η καρδιά μου είναι μαύρη σαν άβυσσος, οπότε απλώς έπρεπε να ενεργοποιήσω, ξέρετε, την κακία».