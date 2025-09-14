Στη δημοσιότητα ήρθε το περιεχόμενο της επίσημης επιστολή της Ελλάδας με την οποία απαντά στη λιβυκή επιστολή που επιχειρούσε μονομερώς να καθορίσει τα εξωτερικά όρια της λιβυκής ΑΟΖ, σύμφωνα με το περιεχόμενο του Τουρκολιβυκού Μνημονίου.

Η λιβυκή προσέγγιση, όπως αναφέρει η ελληνική πλευρά, επικαλύπτει σημαντικό τμήμα της ελληνικής ΑΟΖ, προκαλώντας σημαντικές εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η επιστολή, με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου, αποτελεί απάντηση στη σχετική λιβυκή επιστολή της 27ης Μαΐου και παρέχει τεκμηριωμένες τοποθετήσεις για όλα τα ζητήματα που έχουν εγερθεί από την πλευρά της Τρίπολης.

Πρώτα απ όλα, το τουρκολιβυκό μνημόνιο χαρακτηρίζεται ως παράνομο, καθώς αγνοεί την ύπαρξη και τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών, όπως χαρακτηριστικά γράφεται στην επιστολή.

Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του ενδιαφέροντος της αμερικανικής Chevron για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, η Αθήνα επισημαίνει ξανά ότι η χάραξη των συγκεκριμένων οικοπέδων – καθώς και συνολικά ο ελληνικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός – είναι σύμφωνη με το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η Ελλάδα απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι η μέση γραμμή πρέπει να χαράσσεται με βάση τις ηπειρωτικές ακτές των δύο χωρών. Υπενθυμίζεται πως αυτή είναι η μία θέση την οποία ουσιαστικά επιχειρεί να επιβάλει η Τουρκία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και με αυτό τον τρόπο να αγνοήσει ουσιαστικά τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών.

Τέλος, η Αθήνα αναδεικνύει τη νομιμότητα της ελληνοκυπριακής συμφωνίας Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, η οποία είχε υπογραφεί τον Αύγουστο του 2020.

Σημειώνεται ότι η τελευταία ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, δημοσιοποιήθηκε από τον ΟΗΕ τον Ιούλιο με ημερομηνία 20 Ιουνίου 2025, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση από την Αθήνα για διεθνή διαγωνισμό εκμετάλλευσης τεσσάρων νέων θαλάσσιων οικοπέδων σε περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου (12 Ιουνίου). Η Τρίπολη εκφράζει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, τη «βαθιά ανησυχία της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο» και υποστηρίζει πως «οι περιοχές αυτές εμπίπτουν σε θαλάσσιες ζώνες που εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο άλυτης διαφοράς μεταξύ της Λιβύης και της Ελλάδας».

Η ελληνική απάντηση υπενθύμιζε ότι ο διεθνής διαγωνισμός αφορά αποκλειστικά θαλάσσια τεμάχια εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, και επομένως δεν παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Λιβύης. Επισημαίνεται δε, ότι η οριοθέτηση των παραπάνω περιοχών βασίζεται στη μέση γραμμή μεταξύ Ελλάδας – Λιβύης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και τη συμφωνία ΑΟΖ με την Αίγυπτο.

Μητσοτάκης: De facto αναγνώριση των αδιαμφισβήτητων κυριαρχικών μας δικαιωμάτων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο καθιερωμένο μήνυμα της Κυριακής, μεταξύ άλλων και στις εξελίξεις σε σχέση με τα ενεργειακά.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η συμμετοχή της κοινοπραξίας Chevron -της δεύτερης μεγαλύτερης αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρίας- και της Helleniq Energy στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου δεν ανοίγει απλώς ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της πατρίδας μας και την ενεργειακή της αυτάρκεια.

Αποτελεί έμπρακτα ισχυρό μήνυμα αναγνώρισης της ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και de facto αναγνώριση των αδιαμφισβήτητων κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στα χωρικά μας ύδατα νότια της Κρήτης. Ο δρόμος για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ορυκτού πλούτου της χώρας μας άνοιξε με τον νόμο Μανιάτη την περίοδο 2012-2014 και χάρη στον προσεκτικό και μεθοδικό σχεδιασμό της κυβέρνησής μας, ήδη από το 2020 φθάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα που θα ξαναπώ, υπερβαίνει τις διαστάσεις ενός επενδυτικού εγχειρήματος. Συγχαρητήρια σε όσες και όσους συνέβαλαν σε αυτήν την εξέλιξη».