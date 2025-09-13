Μια παράξενη υπόθεση από τη Βοστόνη, στις ΗΠΑ, ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα, όταν πέντε νοσηλεύτριες από την ίδια μονάδα ενός νοσοκομείου διαγνώστηκαν με όγκο στον εγκέφαλο, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι καλοήθης. Η συγκέντρωση αυτών των περιστατικών ώθησε τις ίδιες αλλά και το εργατικό συνδικάτο Massachusetts Nurses Association να αναζητήσουν απαντήσεις.

Όλες οι νοσηλεύτριες εργάζονται ή έχουν εργαστεί στη μαιευτική κλινική του πέμπτου ορόφου του Newton-Wellesley Hospital. Το νοσοκομείο πήρε συνεντεύξεις και από άλλους έξι εργαζόμενους στην ίδια μονάδα που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας διαφορετικής φύσης.

Σύμφωνα με την έρευνα που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024 και διεξήχθη σε συνεργασία με κρατικούς αξιωματούχους ειδικούς σε θέματα επαγγελματικού περιβάλλοντος, δεν εντοπίστηκε κανένας περιβαλλοντικός παράγοντας που θα μπορούσε να σχετίζεται με την ανάπτυξη όγκων στον εγκέφαλο. Ελέγχθηκαν το νερό, τα επίπεδα ακτινοβολίας και η ποιότητα του αέρα. Το πόρισμα ανέφερε: «Διαβεβαιώνουμε τα αφοσιωμένα μέλη της ομάδας μας και τους ασθενείς μας ότι δεν υπάρχουν περιβαλλοντικοί κίνδυνοι στη μονάδα μας».

Το συνδικάτο των νοσηλευτών εκφράζει, ωστόσο, αμφιβολίες για τη μεθοδολογία της έρευνας και συνεχίζει τις δικές του έρευνες. Έχει συγκεντρώσει 300 ερωτηματολόγια και άλλα στοιχεία από νυν και πρώην εργαζόμενους, τα οποία θα αξιολογηθούν τις επόμενες εβδομάδες, με στόχο την πλήρη διερεύνηση πιθανών παραγόντων κινδύνου.