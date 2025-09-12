Μία εβδομάδα από το θάνατο του, η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι, άνοιξε και αποκαλύπτει ποιοι θα κληρονομήσουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ της περιουσίας του.

Ο «θρύλος» της Μόδας άφησε δύο χειρόγραφα έγγραφα με τις τελευταίες του επιθυμίες. Τα είχε συντάξει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2025.

Ο Αρμάνι διέθετε πανάκριβα σπίτια σε όλο τον κόσμο.

Το αγαπημένο του, το ησυχαστήριο του, ήταν μία βίλα σκαρφαλωμένη στα βράχια της ακτής του νησιού Παντελερία. Τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό έχουν την προσωπική του σφραγίδα της απέριττης κομψότητας.

Η βίλα του στο Κάπρι έχει φιλοξενήσει διάσημους καλεσμένους, φίλους και συνεργάτες. Είναι ένα κομψοτέχνημα που δένει με το άγριο τοπίο της ακτής του Αμάλφι.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι αγαπούσε τα φυσικά υλικά, την πέτρα, το ξύλο, το εκτυφλωτικό λευκό αλλά και τα γήινα χρώματα και με αυτά έχει ντύσει την επίσης μαγική βίλα του στο Σεν Τροπέ της Γαλλίας.

Αντίθετα, το ιστορικό Παλάτζιο του στην Τοσκάνη αποπνέει αρχοντιά και σεβασμό στην ιστορία του τόπου που γέννησε την Αναγέννηση.

Και το διαμέρισμα του στη Νέα Υόρκη, με την πανοραμική θέα, είναι το πάντρεμα της ιταλικής κουλτούρας με το μοντέρνο design.

Η διαχείριση της ακίνητος περιουσίας του περνά στα χέρια της αδερφής του Ροζάνα και στα τρία ανίψια του, Αντρέα, Σιλβάνα και Ρομπέρτα.

Το «σούπερ γιοτ» του Αρμάνι

Υπάρχει και το υπερπολυτελές σούπερ γιότ του, των 65 μέτρων και 65 εκατομμυρίων ευρώ. Το «ΜAIN».

Η μερίδα του λέοντος της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας, το 40%, περνά στη διαχείριση του Leo Dell’Orco, που υπήρξε σύντροφός του και συνεργάτης του επί δεκαετίες, ο οποίος ανέκαθεν θεωρούνταν ο θεματοφύλακας του οράματος του σχεδιαστή. Το υπόλοιπο 60% θα ελέγχεται από την οικογένεια του και το Ίδρυμα, που είχε δημιουργήσει.

Στη διαθήκη του απαγορεύει ρητά τη μεταφορά της έδρας του Οίκου Αρμάνι εκτός Ιταλίας και την εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο για τουλάχιστον 5 χρόνια.

Η «τελευταία υπόκλιση« του Χόλιγουντ

Στον Αρμάνι είχε υποκλιθεί το Χόλιγουντ.

Ο ίδιος ο Έρικ Κλάπτον έπαιξε τη θρυλική κιθάρα του στην εκδήλωση προς τιμήν του στη Μέκκα του κινηματογράφου. Η Τζούλια Ρόμπερτς, ο Τομ Κρουζ κι άλλοι σούπερ σταρ υπήρξαν οι φανατικότεροι θαυμαστές του.

Ο τελευταίος φόρος τιμής ήρθε από την Μάργκο Ρόμπι, που με τουαλέτα Αρμάνι εμφανίστηκε χθες στο κόκκινο χαλί, στην πρεμιέρα της νέας ταινίας της. Όλη διάφανη, ήταν ίσως το τελευταίο κλείσιμο του ματιού του Αρμάνι. Στα 91 του χρόνια, λίγο πριν φύγει, με την παιδικότητα που πάντα τον χαρακτήριζε, έκανε την τελευταία του σκανταλιά.