Το ΝΑΤΟ δεν βλέπει καμία «άμεση στρατιωτική απειλή» εναντίον κάποιας από τις 32 χώρες μέλη, λόγω των στρατιωτικών γυμνασίων που ξεκίνησαν σήμερα η Ρωσία και η Λευκορωσία, δήλωσε αξιωματούχος της Συμμαχίας.

Το ΝΑΤΟ «παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Ρωσίας», είπε ο αξιωματούχος, καλώντας «τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να ενεργούν με προβλέψιμο και διάφανο τρόπο».

Poland completely closes border with Belarus Polish border guards have set up barbed wire, deployed shields, and halted all crossings. Today marks the start of the Russia-Belarus “Zapad-2025” drills, which, according to Lithuanian intelligence, will involve up to 30,000 troops. pic.twitter.com/WybaSCSP3E — Visegrád 24 (@visegrad24) September 12, 2025

«Δεν βλέπουμε καμία άμεση στρατιωτική απειλή εναντίον οιουδήποτε συμμάχου του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε, μετά τη διείσδυση τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη περίπου είκοσι ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Οι Moscow Times γράφουν ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία ξεκίνησαν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις την Παρασκευή, τις πρώτες ασκήσεις Zapad που πραγματοποιούνται από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία.

Οι ασκήσεις Zapad-2025, που θα διαρκέσουν έως τις 16 Σεπτεμβρίου, έχουν ως στόχο να δοκιμάσουν την ικανότητα των δύο χωρών να αποκρούσουν μια εχθρική επίθεση, να ανακτήσουν χαμένα εδάφη και να εξασφαλίσουν τα σύνορα αυτού που αποκαλούν «Ένωση Κρατών», σύμφωνα με τα υπουργεία Άμυνας της Ρωσίας και της Λευκορωσίας.

Η Πολωνία έχει κλείσει τα σύνορά της με τη Λευκορωσία λόγω των ασκήσεων.

Η ΕΕ κάλεσε τους επιτετραμμένους της Ρωσίας και της Λευκορωσίας

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε χθες Πέμπτη τους επιτετραμμένους της Ρωσίας και της Λευκορωσίας μετά τη διείσδυση drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, όπως δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της ΕΕ.

«Δηλώσαμε σαφώς πως αυτή η ανεύθυνη πράξη αποτελεί σοβαρή κλιμάκωση εκ μέρους της Ρωσίας και συνιστά απευθείας απειλή για την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ», δήλωσε ο αξιωματούχος υπό τον όρο να παραμείνει ανώνυμος.