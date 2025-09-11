Η Πολωνία έστειλε 40.000 στρατιώτες για να αναπτυχθούν στα ανατολικά σύνορά της, καθώς προετοιμάζεται για τις τεράστιες κοινές στρατιωτικές ασκήσεις της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, που ονομάζονται Zapad 2025.

Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα της Daily Mail, αυτό συμβαίνει ενώ η Ευρώπη βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής μετά την άνευ προηγουμένου εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο αυτή την εβδομάδα, με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ να προειδοποιεί ότι η Δύση βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε ανοιχτή σύγκρουση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Χαρακτήρισε τις επικείμενες στρατιωτικές ασκήσεις «πολύ επιθετικές» και έκλεισε τα σύνορα της χώρας με τη Λευκορωσία σε αναμονή της εκφοβιστικής επίδειξης δύναμης.

«Η Πολωνία προετοιμάζεται για τις ασκήσεις Zapad-2025 εδώ και πολλούς μήνες», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας της Πολωνίας, Cezary Tomczyk, στο τηλεοπτικό κανάλι Polsat News αργά το βράδυ της Τετάρτης.

«Οι πολωνοί και οι στρατιώτες του ΝΑΤΟ είναι απαραίτητοι για να ανταποκριθούν επαρκώς στις ασκήσεις Zapad-2025», είπε, προσθέτοντας: «Εδώ ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ως εκ τούτου, ο πολωνικός στρατός προετοιμάζεται για αυτό. Τις επόμενες ημέρες, θα έχουμε περίπου 40.000 στρατιώτες στα σύνορα».

Το Κρεμλίνο θα πραγματοποιήσει τις πολεμικές ασκήσεις Zapad 2025 με τη Λευκορωσία κοντά στην Πολωνία και τη Λιθουανία από την Παρασκευή έως την επόμενη Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου.

Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται περίπου κάθε τέσσερα χρόνια. Οι τελευταίες, το 2021, οδήγησαν σε μαζική συγκέντρωση δυνάμεων στη Λευκορωσία, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για να επιτεθούν στην Ουκρανία αρκετούς μήνες αργότερα.

Κατά το δημοσίευμα του βρετανικού μέσου, το Zapad – που σημαίνει «Δύση» – είναι επίσημα μια άσκηση άμυνας. Σύμφωνα με επίσημες αναφορές, οι στρατιώτες αναμένεται να προετοιμαστούν για την απόκρουση μιας επίθεσης, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών επιδρομών και σαμποτάζ.

«Ωστόσο, η Ρωσία αναμένεται να φέρει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες για να προπονηθούν, μεταξύ άλλων, στη χρήση του νέου πυραύλου με πυρηνική ικανότητα στα σύνορα της Ευρώπης. Μερικές από τις ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα του ΝΑΤΟ» επισημαίνεται.

Με το φάντασμα του πολέμου να πλανάται πάνω από την Ευρώπη, οι ασκήσεις Zapad έρχονται σε μια αβέβαιη στιγμή, εκτιμά ο συντάκτης του άρθρου. «Οι διοργανωτές των ασκήσεων Zapad δηλώνουν ότι οι ασκήσεις τους δεν θα ξεπεράσουν τα 13.000 άτομα, ενώ η Λευκορωσία έχει ανακοινώσει ότι θα προσκαλέσει παρατηρητές από χώρες του ΝΑΤΟ φέτος. Ο πραγματικός αριθμός των στρατιωτών είναι πιθανό να είναι πολύ υψηλότερος από 13.000, όπως έχουν ήδη προειδοποιήσει αναλυτές. Οι ασκήσεις Zapad-2021, προοίμιο του πολέμου στην Ουκρανία, αναμενόταν να φιλοξενήσουν 12.800 στρατιώτες, αλλά τελικά έφτασαν τους 200.000, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές».

«Οι φετινές ασκήσεις θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως κάλυψη για στρατιωτική ενίσχυση»

Την ίδια ώρα πρώην αξιωματούχος του ΝΑΤΟ προειδοποίησε ότι οι φετινές ασκήσεις «θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως κάλυψη» για στρατιωτική ενίσχυση, με την αναμενόμενη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών.

Ο αρχηγός της γερμανικής άμυνας δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ θα «είναι σε επιφυλακή» κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, καθώς ο αρχηγός του ΝΑΤΟ Mark Rutte ανέφερε ότι η Ρωσία επανεξοπλίζεται με ταχείς ρυθμούς.

Σύμφωνα με το ΒΒC, αρκετά μέλη του ΝΑΤΟ στέλνουν στρατεύματα, πυροβολικό και συστήματα αεροπορικής άμυνας για να εξασφαλίσουν την ανατολική πλευρά της χώρας, μετά από αυτό που η Πολωνία χαρακτήρισε ως μια άνευ προηγουμένου εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της.

Η Πολωνία ζήτησε τη σύγκληση συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το περιστατικό, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή.

Σε απάντηση στην εισβολή των drones, οι Κάτω Χώρες και η Τσεχία δήλωσαν ότι θα στείλουν αμυντικά μέσα στην Πολωνία, ενώ η Λιθουανία θα λάβει μια γερμανική ταξιαρχία και θα έχει μεγαλύτερη προειδοποίηση για ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία που θα μπορούσαν να περάσουν τα σύνορα.

Η Γερμανία δήλωσε επίσης ότι θα «εντείνει τη συμμετοχή της στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ» και θα επεκτείνει και θα ενισχύσει την αεροπορική αστυνόμευση πάνω από την Πολωνία.

Σε ομιλία του στο κοινοβούλιο την Πέμπτη, ο Πολωνός υπουργός Άμυνας απαρίθμησε τις προσφορές υποστήριξης από τους εταίρους της Πολωνίας, αναφέροντας ότι οι Ολλανδοί θα αναπτύξουν συστήματα αεροπορικής άμυνας, πυροβολικό και 300 στρατιώτες, ενώ οι Τσέχοι θα στείλουν ελικόπτερα και 100 στρατιώτες. Είπε επίσης ότι οι Γάλλοι και οι Βρετανοί θα μπορούσαν να αναπτύξουν αεροσκάφη για να εξασφαλίσουν την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

«Η Πολωνία έχει ακούσει επανειλημμένα λόγια αλληλεγγύης και έχει δει κενές χειρονομίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της», είπε και πρόσθεσε ότι «σήμερα, έχουμε συγκεκριμένες δηλώσεις».

Αν και ρωσικά drones και πύραυλοι έχουν εισβάλει σε ορισμένες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ στο παρελθόν, αυτό ήταν το πιο σοβαρό περιστατικό του είδους του από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι τα εν λόγω drones πραγματοποιούσαν επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην δυτική Ουκρανία, και δεν υπήρχε σχέδιο για πλήγματα εντός της Πολωνίας. Η Βαρσοβία ωστόσο απέρριψε αυτό τον ισχυρισμό μιλώντας για σκόπιμη ενέργεια της Μόσχας και ζήτησε από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του Αρθρου 4 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων σε περίπτωση που ένα από τα κράτη μέλη θεωρήσει ότι υπάρχει απειλή εναντίον του.