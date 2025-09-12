Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε σήμερα την παράταση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσίας, οι οποίες στοχεύουν εκατοντάδες άτομα, εταιρείες και οργανισμούς που θεωρούνται εμπλεκόμενοι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι κυρώσεις εφαρμόζονται ήδη από τον Φεβρουάριο του 2022 και αφορούν περισσότερα από 2.500 φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως αναφέρει το AFP.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων εντός της ΕΕ και, για τα φυσικά πρόσωπα, απαγόρευση εισόδου στο ευρωπαϊκό έδαφος. Ανανεώνονται κάθε έξι μήνες με ομόφωνη απόφαση των κρατών-μελών της Ένωσης.

Η τοποθέτηση της φον ντερ Λάιεν:

Κατά την 73λεπτη ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφέρθηκε σε μια σειρά σημαντικών ζητημάτων — από τη μετανάστευση και τις φυσικές καταστροφές, έως τη διαδικτυακή παραπληροφόρηση και την πράσινη πολιτική.

Ωστόσο, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτέλεσε το βασικό πλαίσιο της ομιλίας, όπως μεταδίδει το Euronews. «Η Ευρώπη βρίσκεται σε πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά η φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας: «Έναν πόλεμο για μια ήπειρο που είναι ενωμένη και ζει σε ειρήνη.»

Στη συνέχεια, παρουσίασε νέα μέτρα που στοχεύουν στην αύξηση της πίεσης προς το Κρεμλίνο, αλλά και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία — δύο παράλληλες στρατηγικές που, όπως υπογράμμισε, αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της αβέβαιης στάσης των ΗΠΑ ενόψει πιθανής επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία.

Ο επόμενος γύρος κυρώσεων αναμένεται να εστιάσει, μεταξύ άλλων, στην καταστολή του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Μόσχας, μέσω του οποίου επιχειρείται η παράκαμψη του πλαφόν στις τιμές πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης. Παράλληλα, θα ενισχυθεί η πίεση προς τρίτες χώρες που επιτρέπουν τη διάσπαση των κυρώσεων.

Η φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε επίσης πως η Επιτροπή «εξετάζει» την επίσπευση της σταδιακής απεξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια, την οποία αρκετά κράτη-μέλη εξακολουθούν να εισάγουν, παρά τη συνεχιζόμενη πολεμική σύρραξη που μπαίνει στον τέταρτο χρόνο της.